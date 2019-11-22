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Иллюстрация - Тульская область
Тульская область
2019-11-22T15:29+0300
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РИА Новости

Региональный центр управления создадут в Тульской области

15:27 22.11.2019 (обновлено: 15:29 22.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоТульский кремль
Тульский кремль
© РИА Новости / Алексей Куденко
ТУЛА, 22 ноября — РИА Новости. Власти Тульской области планируют создать Региональный центр управления и организации оперативного обмена данными, который призван значительно улучшить качество межведомственного взаимодействия, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, губернатор Тульской области Алексей Дюмин представил пилотный проект Регионального центра управления в рамках V Межведомственной научно-практической конференции Министерства обороны РФ.
Центр позволит улучшить качество управления регионом в разных сферах: здравоохранении, образовании, экономике, промышленности и других. Анализировать текущую ситуацию в отраслях, прогнозировать варианты развития и, исходя из этого, моделировать и корректировать работу, пояснили в пресс-службе.

"Работа Центра позволит выстроить механизмы информационного обмена с участниками всех уровней управления, приобрести практический опыт. А результаты работы должны быть использованы для изменения действующей нормативно-правовой базы", — подчеркнул Алексей Дюмин.

По словам губернатора, после апробации проекта доступ к комплекту исходной документации, а также перечню регламентов, необходимых для запуска и работы Центра, получат все субъекты России. Это поможет им создать собственные Центры по аналогии с "пилотом" и обеспечит формирование единой информационной среды доверия. А также – доступ федеральных министерств и ведомств в режиме реального времени к базам данных любого региона. Кроме того, это позволит повысить качество и скорость реагирования в случае чрезвычайных, техногенных или природных катаклизмов.
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"Именно таким механизмом должен стать Региональный центр управления субъектом России. Мы видим его эффективность на примере работы Национального центра управления обороной РФ, а также центров управления МЧС, Минэнерго, Росатома", — сказал Дюмин.
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Тульская областьОбщество
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