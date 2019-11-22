Региональный центр управления создадут в Тульской области

Центр позволит улучшить качество управления регионом в разных сферах: здравоохранении, образовании, экономике, промышленности и других. Анализировать текущую ситуацию в отраслях, прогнозировать варианты развития и, исходя из этого, моделировать и корректировать работу, пояснили в пресс-службе.

По словам губернатора, после апробации проекта доступ к комплекту исходной документации, а также перечню регламентов, необходимых для запуска и работы Центра, получат все субъекты России. Это поможет им создать собственные Центры по аналогии с "пилотом" и обеспечит формирование единой информационной среды доверия. А также – доступ федеральных министерств и ведомств в режиме реального времени к базам данных любого региона. Кроме того, это позволит повысить качество и скорость реагирования в случае чрезвычайных, техногенных или природных катаклизмов.