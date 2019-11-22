ЛНР заявила об увеличении числа националистов у Золотого в Донбассе

ЛУГАНСК, 22 ноя - РИА Новости. Украинские националисты увеличивают группировку на участке разведения сил у Золотого в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.
Ранее контактная группа по Украине договорилась возобновить процесс разведения сил в районах Петровского и Золотого, начать планировали 9 октября. Однако украинские националисты в Золотом выступили против этого. В Киеве заявили, что вооруженные люди в Золотом не являются представителями вооруженных сил Украины и не имеют права находиться с оружием в зоне военной операции. К отводу сил в Золотом украинские силовики и Народная милиция ЛНР приступили 29 октября. Первого ноября стороны заявили о завершении процесса и начале разминирования участка.
"Нам продолжает поступать информация об обострении ситуации вокруг националистических группировок, дислоцирующихся в районе разведения сил и средств у участка № 2 "Золотое". На текущей неделе нами получены сведения об увеличении количества боевиков в демилитаризованной зоне", - заявил Осадчий.
По его словам, к "ветеранам" полка "Азов" (батальон, против участников которого в РФ возбуждено уголовное дело) и активистам "Гражданского корпуса", находящимся в данном районе, присоединяются уволенные в запас военнослужащие ВС Украины, а также лица, дезертировавшие из воинских частей в зоне Операции объединенных сил. По данным Народной милиции, украинское командование отдало распоряжение личному составу ВСУ и Нацгвардии, находящимся вблизи линии соприкосновения, об усилении бдительности при несении службы и увеличении боекомплектов к штатному оружию.
"Данное распоряжение обусловлено угрозой возникновения боестолкновений с националистическими формированиями и так называемыми "добробатами" вблизи участков разведения сил и средств в преддверие проведения саммита представителей "нормандской четверки", - сказал Осадчий.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на устранении нарушений, зафиксированных миссией ОБСЕ.