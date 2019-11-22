ЛНР заявила об увеличении числа националистов у Золотого в Донбассе

"Нам продолжает поступать информация об обострении ситуации вокруг националистических группировок, дислоцирующихся в районе разведения сил и средств у участка № 2 "Золотое". На текущей неделе нами получены сведения об увеличении количества боевиков в демилитаризованной зоне", - заявил Осадчий.

По его словам, к "ветеранам" полка "Азов" (батальон, против участников которого в РФ возбуждено уголовное дело) и активистам "Гражданского корпуса", находящимся в данном районе, присоединяются уволенные в запас военнослужащие ВС Украины, а также лица, дезертировавшие из воинских частей в зоне Операции объединенных сил. По данным Народной милиции, украинское командование отдало распоряжение личному составу ВСУ и Нацгвардии, находящимся вблизи линии соприкосновения, об усилении бдительности при несении службы и увеличении боекомплектов к штатному оружию.