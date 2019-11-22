В Совбезе обсудили вопрос концепции развития Вооруженных сил

"Мы также обсуждали проект концепции строительства и развития Вооруженных сил. Важно то, что этот проект был поддержан, вместе с тем были высказаны дополнения и предложения по его корректировке, и он будет Минобороны совместно с другими ведомствами доработан, представлен в аппарат Совбеза и дальше на утверждение президенту", - сказал Патрушев журналистам после совещания Совбеза.