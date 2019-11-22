В Совбезе обсудили вопрос концепции развития Вооруженных сил

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что на совещании Совбеза обсуждался вопрос концепции строительства Вооруженных сил, он был одобрен, но будет доработан до 30 марта следующего года.
"Мы также обсуждали проект концепции строительства и развития Вооруженных сил. Важно то, что этот проект был поддержан, вместе с тем были высказаны дополнения и предложения по его корректировке, и он будет Минобороны совместно с другими ведомствами доработан, представлен в аппарат Совбеза и дальше на утверждение президенту", - сказал Патрушев журналистам после совещания Совбеза.
Он добавил, что это произойдет до 30 марта 2020 года.