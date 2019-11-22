РСТ: для развития туризма налоговая нагрузка на инвесторов должна быть ниже

СОЧИ, 22 ноя – РИА Новости. Снижение фискальной нагрузки на стратегических инвесторов необходимо для развития туристической отрасли в России, заявил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько на международном туристском форуме в Сочи.

По его словам, при разработке стратегии развития туристической отрасли до 2035 года не удалось в полной мере сдержать фискальной нагрузки на бизнес на тех территориях, которые не будут отнесены к территориям опережающего развития. При этом предпринимателям уже приходится очень непросто: например, сроки окупаемости гостиниц в 100 номеров с 2014 по 2018 годы выросли с 10-11 лет до 14-15 лет.

"Если мы хотим выполнить задачи (по развитию туризма – Прим. ред.), нам нужно системно снижать фискальную нагрузку хотя бы на стратегических инвесторов", — заявил Шпилько.

Он добавил, что пока у регионов есть подспорье только в курортном сборе, который целенаправленно идет на развитие инфраструктуры. Однако, по его словам, Минфин предлагает с 2022 года конвертировать его в туристский налог "и собирать его просто с гостиниц, а уже не с туристов".