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РИА Новости

РСТ: для развития туризма налоговая нагрузка на инвесторов должна быть ниже

14:15 22.11.2019
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкГорода России. Сочи
Города России. Сочи
© РИА Новости / Игорь Онучин
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СОЧИ, 22 ноя – РИА Новости. Снижение фискальной нагрузки на стратегических инвесторов необходимо для развития туристической отрасли в России, заявил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько на международном туристском форуме в Сочи.
По его словам, при разработке стратегии развития туристической отрасли до 2035 года не удалось в полной мере сдержать фискальной нагрузки на бизнес на тех территориях, которые не будут отнесены к территориям опережающего развития. При этом предпринимателям уже приходится очень непросто: например, сроки окупаемости гостиниц в 100 номеров с 2014 по 2018 годы выросли с 10-11 лет до 14-15 лет.
"Если мы хотим выполнить задачи (по развитию туризма – Прим. ред.), нам нужно системно снижать фискальную нагрузку хотя бы на стратегических инвесторов", — заявил Шпилько.
Он добавил, что пока у регионов есть подспорье только в курортном сборе, который целенаправленно идет на развитие инфраструктуры. Однако, по его словам, Минфин предлагает с 2022 года конвертировать его в туристский налог "и собирать его просто с гостиниц, а уже не с туристов".
"У нас было 18% НДС, сейчас – 20%, плюс мы платим НДС за Booking.com, плюс мы будем платить туристский сбор. Это уже 22-23% оборота", — заметил он. В том же время в Европе налоговые ставки намного ниже, что и позволяет сдерживать цены и привлекать туристов, полагает он.
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