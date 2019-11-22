Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-22T14:06+0300
https://ria.ru/20191122/1561471445.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/151385/28/1513852811_0:156:3085:1891_1036x0_80_0_0_86635223e86114eddc5a199b4420bfe7.jpg
РИА Новости

Цена биткоина впервые с 17 мая упала ниже семи тысяч долларов

14:02 22.11.2019 (обновлено: 14:06 22.11.2019)
333
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМонета с логотипом криптовалюты биткоин
Монета с логотипом криптовалюты биткоин
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Цена самой популярной криптовалюты биткоин падает на 11%, впервые с 17 мая опустившись ниже 7 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 13.53 мск биткоин дешевел на 10,98% - до 7,104 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин снижался в цене на 10,74% - до 7,067 тысячи долларов, ранее показатель опускался ниже 7 тысяч долларов.
Другие популярные криптовалюты также дешевеют. Стоимость Ethereum снижается на 13,52% - до 148,61 доллара, Ripple - на 5,45%, до 0,2333 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 194,29 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 66% рынка.
Как рассказал РИА Новости президент аналитического агентства "БизнесДром", член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков, снижение цены биткоина может быть вызвано спекуляциями участников рынка.
"Формальная капитализация крипторынка снизилась до значений менее 200 миллиардов долларов... Мы видим спекулятивную игру на понижение, которую рынок уже давно ждал", - считает он.
"Объемы торгов на четверть превышают средние за квартал, так что мы имеем дело с воздействием узкой группы игроков на рынок", - добавил эксперт.
Криптовалюта биткойн
1 ноября, 09:11100+ Forum Russia 2019
Венесуэла хочет привлечь Россию к стройпроектам с оплатой в криптовалюте
320000
Обсудить 0
Динамика курсов валютбиткоинЭкономика
Рекомендуем
Трубы для строительства газопровода Северный поток — 2
В Совфеде рассказали о комичной ситуации с российским газом и Украиной
Певица Светлана Лобода
Лобода попала на постер группы Тилля Линдеманна
Зенитный ракетный комплекс С-400
Госдеп предложил Турции избавиться от российских С-400
Медосмотр
Минздрав отложил принятие нового порядка медосмотра для водителей
Глава Чечни Рамзан Кадыров
Кадыров выразил соболезнования в связи со смертью члена правящей семьи ОАЭ
Пользователь Reddit с ником Rvjones55 и его отец
Американец показал, как рак до неузнаваемости изменил его отца за два года
Автозаправочная станция
Бензин, газ, электричество: эксперт посчитала, на чем дешевле ездить
Банкноты номиналом 5 и 20 евро
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился до 70,52 рубля
Работа на газопроводе Ямал-Европа
Украина и Польша будут бороться за российский газ друг с другом
Автомобиль Следственного комитета РФ
Жительница Дагестана утопила дочь в реке
Банкноты и монеты России и банковские карты
Эксперты заявили о возможном укреплении рубля к Новому году
Самолет Boeing 777-300ER авиакомпании Philippine Airlines, загоревшийся после вылета из Лос-Анджелеса, США. 21 ноября 2019
Горящий в небе над Лос-Анджелесом Boeing попал на видео
Пожар в поселении Мосрентген на 44 километре МКАД. 21 ноября 2019
Площадь пожара в новой Москве достигла тысячи "квадратов"
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
Адвокат Полозов объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей
Рабочий на газовой станции рядом с городом Боярка на Украине
Выяснилось, кто проиграл в украинско-российском газовом споре
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:53Процесс по делу Буркова в США назначили на 21 апреля 2021 года
17:50Водителей в Москве предупредили о пробках
17:50Опрос показал, как россияне оценивают экономическую ситуацию в стране
17:47Россияне рассказали о своих самых нелепых покупках в "Черную пятницу"
17:46Обвиняемый в США в кибермошенничестве Бурков не признал вину
17:46Тамбовская учительница, избившая школьника, заплатит штраф
17:45Медведев поддержал идею создать общий чат "Единой России"
17:43Конкурс среди первичных организаций ЕР может стать регулярным
17:43Трамп заявил, что не позволил "раздавить Гонконг за 14 минут"
17:42В аэропорту Гонконга в багаже россиянина нашли гильзы
17:41Президент Абхазии провёл заседание Совбеза из-за стрельбы в Сухуме
17:39Иран успешно провел испытание собственной системы ПВО, сообщили СМИ
17:37Путин призвал закрепить динамичный рост экономики
17:36Богданов встретился с представителем и.о. премьера Ливана
17:33На съезде ЕР обсудят подготовку к выборам, заявил Медведев
17:27В университеты должны прийти практикующие специалисты, заявил Котюков
17:24Замглавы Росалкогольрегулирования предъявили обвинения
17:21Русские не делают Сербии подарки, но дают хорошую цену, заявил Вучич
17:21Архиепископ Греции назвал условие участия во всеправославном соборе
17:19Доронина попросила Путина вмешаться в ситуацию во МХАТ имени Горького
Лента новостейМолния