Цена биткоина впервые с 17 мая упала ниже семи тысяч долларов

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Цена самой популярной криптовалюты биткоин падает на 11%, впервые с 17 мая опустившись ниже 7 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 13.53 мск биткоин дешевел на 10,98% - до 7,104 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин снижался в цене на 10,74% - до 7,067 тысячи долларов, ранее показатель опускался ниже 7 тысяч долларов.

Другие популярные криптовалюты также дешевеют. Стоимость Ethereum снижается на 13,52% - до 148,61 доллара, Ripple - на 5,45%, до 0,2333 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 194,29 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 66% рынка.

Как рассказал РИА Новости президент аналитического агентства "БизнесДром", член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков, снижение цены биткоина может быть вызвано спекуляциями участников рынка.

"Формальная капитализация крипторынка снизилась до значений менее 200 миллиардов долларов... Мы видим спекулятивную игру на понижение, которую рынок уже давно ждал", - считает он.