РЖД назначат около 1,4 тысячи дополнительных поездов в новогодние праздники

"Для удовлетворения повышенного спроса на перевозки в новогодние и рождественские каникулы АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") назначает порядка 1400 дополнительных поездов. Ожидается, что пиковыми датами отправления пассажиров станут 27 и 28 декабря 2019 года, а также 7 и 8 января 2020 года", - говорится в сообщении компании в пятницу.