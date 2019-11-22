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РИА Новости

РЖД назначат около 1,4 тысячи дополнительных поездов в новогодние праздники

13:40 22.11.2019 (обновлено: 13:43 22.11.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПоезд
Поезд
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Поезд. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) в новогодние и рождественские каникулы назначает порядка 1400 дополнительных поездов, ожидая пиковые даты перевозок 27-28 декабря и 7-8 января, сообщили РЖД.
"Для удовлетворения повышенного спроса на перевозки в новогодние и рождественские каникулы АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") назначает порядка 1400 дополнительных поездов. Ожидается, что пиковыми датами отправления пассажиров станут 27 и 28 декабря 2019 года, а также 7 и 8 января 2020 года", - говорится в сообщении компании в пятницу.
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Дополнительные поезда с 25 декабря 2019 года по 12 января 2020 года появятся на наиболее востребованных маршрутах.
В частности, из Москвы они пойдут в Санкт-Петербург, Адлер, Новороссийск, Архангельск, Котлас, Казань, Ижевск, Киров, Самару, Уфу, Пензу, Челябинск, Оренбург и другие города. Из северной столицы дополнительные рейсы назначены в Москву, Челябинск, Екатеринбург, Киров, Череповец, Архангельск, Смоленск, Великие Луки, а также на другие популярные направления.
"При повышенном спросе на поездки в новогодние и рождественские каникулы возможно включение в составы уже назначенных поездов дополнительных вагонов", - отмечается в сообщении.
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Федеральная пассажирская компанияРЖДОбщество
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