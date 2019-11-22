Полиция проводит проверку после стрельбы на юге Москвы

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту конфликта между таксистами, в ходе которого один из них получил ранение из пистолета, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"В пятницу на Втором Нагатинском проезде произошел конфликт между двумя водителями такси. В ходе ссоры один из них выстрелил в другого, предположительно, из травматического пистолета", - сказал собеседник агентства.
С места происшествия он скрылся. Потерпевший, которому стреляли в лицо, получил ранение по касательной, его жизни и здоровью ничего не угрожает, добавил источник.