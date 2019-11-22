Москалькова получила более ста обращений от попавших в беду за рубежом

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Более 100 обращений в этом году пришло в аппарат уполномоченного по правам человека в РФ от граждан России, попавших в трудную жизненную ситуацию в других странах, сказала омбудсмен Татьяна Москалькова.
"Ко мне как к уполномоченному по правам человека в этом году поступило 115 обращений... от наших российских граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию по разным причинам: и как заложники политического противостояния, и ввиду незнания законов другого государства", - сказала Москалькова на заседании комитета Государственной Думы по международным делами.
По ее словам, в её аппарате также находится более тысячи обращений от граждан РФ, попавших в беду в Сирии, однако в пресс-службе омбудсмена РИА Новости уточнили, что такое количество обращений поступило не с начала года.