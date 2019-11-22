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РИА Новости

Москалькова получила более ста обращений от попавших в беду за рубежом

13:15 22.11.2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Более 100 обращений в этом году пришло в аппарат уполномоченного по правам человека в РФ от граждан России, попавших в трудную жизненную ситуацию в других странах, сказала омбудсмен Татьяна Москалькова.
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"Ко мне как к уполномоченному по правам человека в этом году поступило 115 обращений... от наших российских граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию по разным причинам: и как заложники политического противостояния, и ввиду незнания законов другого государства", - сказала Москалькова на заседании комитета Государственной Думы по международным делами.
По ее словам, в её аппарате также находится более тысячи обращений от граждан РФ, попавших в беду в Сирии, однако в пресс-службе омбудсмена РИА Новости уточнили, что такое количество обращений поступило не с начала года.
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Татьяна МоскальковаГосдума РФРоссияОбщество
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