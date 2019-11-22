В ДНР заявили, что сбили беспилотник силовиков у поселка Петровское

ДОНЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. Ополченцы сбили беспилотник украинских силовиков вблизи участка разведения сил у поселка Петровское в Донбассе, заявил в пятницу замначальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Ополченцы сбили беспилотник украинских силовиков вблизи участка разведения сил у поселка Петровское в Донбассе, заявил в пятницу замначальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин

"Противник активно применял беспилотную авиацию с целью мониторинга маршрутов передвижения патрулей миссии ОБСЕ для дальнейшего осуществления вооруженных провокаций в районе разведения сторон. Очередной сбитый нашими подразделениями ПВО в данном районе украинский беспилотник типа "Фантом" представлен вашему вниманию", - сказал Басурин в пятницу на брифинге.

Отвод сил в районе поселка Петровское начался 9 ноября. С 13 ноября ополченцы и украинские силовики приступили к разминированию. В пятницу в ДНР заявили, что приступили к демонтажу фортификационных сооружений.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.