Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-22T13:15+0300
https://ria.ru/20191122/1561468831.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156075/55/1560755590_558:0:3075:1416_1036x0_80_0_0_d0366a7be9416585c21b7c058b835b20.jpg
РИА Новости

В ДНР заявили, что сбили беспилотник силовиков у поселка Петровское

13:15 22.11.2019
239
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ДНР покидают свои позиции у села Петровского
Военнослужащие Народной милиции ДНР покидают свои позиции у села Петровского
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Военнослужащие Народной милиции ДНР покидают свои позиции у села Петровского. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. Ополченцы сбили беспилотник украинских силовиков вблизи участка разведения сил у поселка Петровское в Донбассе, заявил в пятницу замначальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
"Противник активно применял беспилотную авиацию с целью мониторинга маршрутов передвижения патрулей миссии ОБСЕ для дальнейшего осуществления вооруженных провокаций в районе разведения сторон. Очередной сбитый нашими подразделениями ПВО в данном районе украинский беспилотник типа "Фантом" представлен вашему вниманию", - сказал Басурин в пятницу на брифинге.
Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин
13:11
В ДНР заявили об обстреле националистами грузовика силовиков в Донбассе
Отвод сил в районе поселка Петровское начался 9 ноября. С 13 ноября ополченцы и украинские силовики приступили к разминированию. В пятницу в ДНР заявили, что приступили к демонтажу фортификационных сооружений.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня Руслан Якубов
11:25
В ДНР назвал сроки демонтажа фортификационных сооружений у Петровского
510001
Обсудить 0
ОБСЕЭдуард БасуринДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
Рекомендуем
Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин
В ДНР заявили об обстреле националистами грузовика силовиков в Донбассе
Руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня Руслан Якубов
В ДНР назвал сроки демонтажа фортификационных сооружений у Петровского
Золотое, Донбасс
ЛНР заявила об увеличении числа националистов у Золотого в Донбассе
Сотрудники военной полиции ДНР
В ДНР сообщили об одном погибшем в результате боевых действий за неделю
Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин
ВСУ более 70 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ДНР
Украинские военные
Силовики шесть раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ЛНР
Украинские военнослужащие
ЛНР обвинила Киев в использовании перемирия для размещения военной техники
Восстановленный пешеходный мост через реку Северный Донец у КПП Станица Луганская
Международные организации помогли восстановить почти 1,2 тысячи домов в ДНР
Военнослужащий ЛНР на линии соприкосновения в Луганской области
В ЛНР заявили, что сбили БПЛА украинских силовиков в Донбассе
Женщина у жилого дома в поселке Новая Марьевка в Донецкой области, пострадавшего в результате ночного обстрела
Минстрой ДНР отчитался о восстановлении домов после украинских обстрелов
Восстановленный пешеходный мост через реку Северный Донец у КПП Станица Луганская
В ЛНР назвали причину досрочного открытия моста на КПП "Станица Луганская"
Демонтаж фортификационных сооружений в ДНР. 22 ноября 2019
Ополчение ДНР начало демонтаж фортификационных сооружений у Петровского
Самолет во время посадки в аэропорту
В Одессе приостановил работу аэропорт
Танкер Делфи под флагом Молдавии на мели у побережья Одессы
Танкер, севший на мель в Одессе, был лишен права ходить под флагом Молдавии
Погрузка в самолет Министерства обороны РФ компонентов зенитных ракетных комплексов С-400 Триумф, предназначенных для доставки в Турцию
Пушков прокомментировал призыв США к Турции избавиться от С-400
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:55Пираты похитили семь моряков в Экваториальной Гвинее
17:54Итальянка 50 лет водила машину без прав, сообщили СМИ
17:53Процесс по делу Буркова в США назначили на 21 апреля 2021 года
17:50Водителей в Москве предупредили о пробках
17:50Опрос показал, как россияне оценивают экономическую ситуацию в стране
17:47Россияне рассказали о своих самых нелепых покупках в "Черную пятницу"
17:46Обвиняемый в США в кибермошенничестве Бурков не признал вину
17:46Тамбовская учительница, избившая школьника, заплатит штраф
17:45Медведев поддержал идею создать общий чат "Единой России"
17:43Конкурс среди первичных организаций ЕР может стать регулярным
17:43Трамп заявил, что не позволил "раздавить Гонконг за 14 минут"
17:42В аэропорту Гонконга в багаже россиянина нашли гильзы
17:41Президент Абхазии провёл заседание Совбеза из-за стрельбы в Сухуме
17:39Иран успешно провел испытание собственной системы ПВО, сообщили СМИ
17:37Путин призвал закрепить динамичный рост экономики
17:36Богданов встретился с представителем и.о. премьера Ливана
17:33На съезде ЕР обсудят подготовку к выборам, заявил Медведев
17:27В университеты должны прийти практикующие специалисты, заявил Котюков
17:24Замглавы Росалкогольрегулирования предъявили обвинения
17:21Русские не делают Сербии подарки, но дают хорошую цену, заявил Вучич
Лента новостейМолния