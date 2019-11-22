России и Японии нужно вывести отношения на новый уровень, считает Лавров

НАГОЯ (Япония), 22 ноя - РИА Новости. Москве и Токио необходимо сделать шаги по выведению отношений на качественно новый уровень, это позволит решить разногласия между сторонами, заявил в пятницу министр иностранных дел России Москве и Токио необходимо сделать шаги по выведению отношений на качественно новый уровень, это позволит решить разногласия между сторонами, заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах со своим японским коллегой Тосимицу Мотэги в рамках совещания руководителей внешнеполитических ведомств стран G20.

"Самое главное сейчас - наладить такой процесс нашего сотрудничества, который позволит вывести отношения на качественно новый уровень по всем без исключения областям, включая экономическую и внешнеполитическую", - сказал Лавров.

"В условиях качественно продвинутых отношений любые проблемы будет решать гораздо легче. Готов очень тесно сотрудничать с вами, со всей вашей командой для того, чтобы продвигаться в этом направлении. Поговорим об этом сегодня и более подробно поговорим в Москве", - добавил министр.

Как отметил глава МИД РФ, Москва искренне хочет решить все разногласия с Токио, включая вопрос о мирном договоре.