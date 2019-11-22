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РИА Новости

России и Японии нужно вывести отношения на новый уровень, считает Лавров

13:07 22.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
НАГОЯ (Япония), 22 ноя - РИА Новости. Москве и Токио необходимо сделать шаги по выведению отношений на качественно новый уровень, это позволит решить разногласия между сторонами, заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах со своим японским коллегой Тосимицу Мотэги в рамках совещания руководителей внешнеполитических ведомств стран G20.
"Самое главное сейчас - наладить такой процесс нашего сотрудничества, который позволит вывести отношения на качественно новый уровень по всем без исключения областям, включая экономическую и внешнеполитическую", - сказал Лавров.
Переговоры России и Японии. Архивное фото
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"В условиях качественно продвинутых отношений любые проблемы будет решать гораздо легче. Готов очень тесно сотрудничать с вами, со всей вашей командой для того, чтобы продвигаться в этом направлении. Поговорим об этом сегодня и более подробно поговорим в Москве", - добавил министр.
Как отметил глава МИД РФ, Москва искренне хочет решить все разногласия с Токио, включая вопрос о мирном договоре.
После встречи Лавров и Мотэги примут участие в рабочем ужине вместе с коллегами из других стран "Большой двадцатки".
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Тосимицу МотэгиСергей ЛавровМИД РФБольшая двадцаткаЯпонияРоссияВ мире
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