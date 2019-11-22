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РИА Новости

ВСУ более 70 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ДНР

13:04 22.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЗаместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин
Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 ноя – РИА Новости. Украинские силовики более 70 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, сообщил в пятницу заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
Ранее в ДНР сообщили, что на предыдущей неделе украинские силовики 99 раз нарушили перемирие в Донбассе.
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"За неделю вооруженные формирования Украины 72 раза нарушили режим прекращения огня. По районам 15 населенных пунктов республики противник выпустил 17 артиллерийских снарядов калибром 152 миллиметра, 67 мин калибрами 120 и 82 миллиметра и 228 гранат", - сказал Басурин.
По его словам, в результате обстрелов повреждено шесть домов.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЭдуард БасуринДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
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