ВСУ более 70 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 22 ноя – РИА Новости. Украинские силовики более 70 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, сообщил в пятницу заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
Ранее в ДНР сообщили, что на предыдущей неделе украинские силовики 99 раз нарушили перемирие в Донбассе.
"За неделю вооруженные формирования Украины 72 раза нарушили режим прекращения огня. По районам 15 населенных пунктов республики противник выпустил 17 артиллерийских снарядов калибром 152 миллиметра, 67 мин калибрами 120 и 82 миллиметра и 228 гранат", - сказал Басурин.
По его словам, в результате обстрелов повреждено шесть домов.