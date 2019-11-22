Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-22T13:02+0300
https://ria.ru/20191122/1561467992.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155754/26/1557542670_0:103:3077:1834_1036x0_80_0_0_b3220b4dfb421129173aa7a27552beed.jpg
РИА Новости

Рослесхоз проконтролирует вырубку леса в заповеднике на Кавказе

13:02 22.11.2019
54
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВырубка леса
Вырубка леса
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Вырубка леса . Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Планируемые рубки на территории государственного природного заказника "Архызский" будут выборочными, Рослесхоз возьмет их на особый контроль, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Ранее управление лесами Карачаево-Черкесии выставило на аукцион более 25 гектаров лесов природного заказника "Архызский" для заготовки древесины. Всемирный фонд дикой природы (WWF) России призвал власти республики защитить архызские леса от вырубок, которые, по мнению экологов, нанесут урон природе и снизят туристическую привлекательность региона, где расположен всесезонный курорт "Архыз".
Вырубка леса
28 декабря 2018, 11:29
Путин ограничил сплошные вырубки лесов
"Выборочные рубки там допускаются. Они необходимы для того, чтобы сохранить средообразующие, водоохранные, защитные, санитарно-гигиенические, оздоровительные функции лесов, при условии, что такое их использование совместимо с целевым назначением защитных лесов", - сказали в Рослесхозе.
В ведомстве подчеркнули, что, учитывая значимость уникальных лесов Кавказа, Рослесхоз возьмет на особый контроль соблюдение лесного законодательства в государственном природном заказнике "Архызский" в пределах своей компетенции, чтобы исключить негативные последствия для экологического благополучия заказника.
В ведомстве напомнили, что в лесах, расположенных на территориях национальных и природных парков, государственных заказников, запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, если иное не предусмотрено правовым режимом особо охраняемых природных территорий.
По данным Рослесхоза, предполагаемые к продаже лоты располагаются в квартале 80 Архызского участкового лесничества, там допускается заготовка древесины способом добровольно-выборочной рубки.
Набережная Ялты во время шторма
19 ноября, 13:27
В Росрыболовстве заявили, что сброс воды угрожает экологии Черного моря
000000
Обсудить 0
Всемирный фонд дикой природыРослесхозМоскваРоссияКарачаево-ЧеркесияОбщество
Рекомендуем
Сортировка твердых бытовых отходов
Иванов назвал мусор возобновляемым источником энергии
Косули
Под Белгородом спасли косулю, увязшую в лагуне свинокомплекса
Пластиковая посуда
Россия откажется от одноразового пластика, но не скоро, заявил Иванов
Косатки
Ученые выступили против включения косаток в Красную книгу
К 2025 году объем переработки отходов в России увеличится в 10 раз
В России будут перерабатывать до 60% отходов, заявил Иванов
Город Дербент
В Дагестане реализуют 6 федеральных проектов по направлению "Экология"
Участницы финала конкурсов красоты Российская Красавица 2019, Топ Модель России 2019 и Топ Модель PLUS 2019
Победительницы трех всероссийских конкурсов красоты на одной сцене
Города России. Сочи
РСТ: для развития туризма налоговая нагрузка на инвесторов должна быть ниже
На Ялтинском международном экономическом форуме
Представителей Кубы пригласили на Ялтинский экономический форум — 2020
Актриса Шарлиз Терон позирует на 89-ой церемонии Оскар. 26 февраля 2017
Брось сигарету: звезды, которые отказались от курения
МЧС РФ и Минприроды создали рабочую группу для эффективного выявления и тушения пожаров
МЧС и Минприроды создали рабочую группу по тушению лесных пожаров
Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов
Иванов рассказал об отсутствии технологии утилизации отходов ЦБК на Байкале
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги во время встречи в Нагое
Глава МИД Японии заявил о планах посетить Москву и обсудить мирный договор
Мужчина фотографирует Московский международный деловой центр Москва-Сити в Москве.
В Москве откроется международный инженерный форум
Высшая школа менеджмента СПбГУ
Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму проект об экспертизе вузовских учебников
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:55Пираты похитили семь моряков в Экваториальной Гвинее
17:54Итальянка 50 лет водила машину без прав, сообщили СМИ
17:53Процесс по делу обвиняемого в США Буркова пройдет 21 апреля 2021 года
17:50Водителей в Москве предупредили о пробках
17:50Опрос показал, как россияне оценивают экономическую ситуацию в стране
17:47Россияне рассказали о своих самых нелепых покупках в "Черную пятницу"
17:46Обвиняемый в США в кибермошенничестве Бурков не признал вину
17:46Тамбовская учительница, избившая школьника, заплатит штраф
17:45Медведев поддержал идею создать общий чат "Единой России"
17:43Конкурс среди первичных организаций ЕР может стать регулярным
17:43Трамп заявил, что не позволил "раздавить Гонконг за 14 минут"
17:42В аэропорту Гонконга в багаже россиянина нашли гильзы
17:41Президент Абхазии провёл заседание Совбеза из-за стрельбы в Сухуме
17:39Иран успешно провел испытание собственной системы ПВО, сообщили СМИ
17:37Путин призвал закрепить динамичный рост экономики
17:36Богданов встретился с представителем и.о. премьера Ливана
17:33На съезде ЕР обсудят подготовку к выборам, заявил Медведев
17:27В университеты должны прийти практикующие специалисты, заявил Котюков
17:24Замглавы Росалкогольрегулирования предъявили обвинения
17:21Русские не делают Сербии подарки, но дают хорошую цену, заявил Вучич
Лента новостейМолния