Рослесхоз проконтролирует вырубку леса в заповеднике на Кавказе

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Планируемые рубки на территории государственного природного заказника "Архызский" будут выборочными, Рослесхоз возьмет их на особый контроль, сообщили РИА Новости в ведомстве.

Ранее управление лесами Карачаево-Черкесии выставило на аукцион более 25 гектаров лесов природного заказника "Архызский" для заготовки древесины. Всемирный фонд дикой природы (WWF) России призвал власти республики защитить архызские леса от вырубок, которые, по мнению экологов, нанесут урон природе и снизят туристическую привлекательность региона, где расположен всесезонный курорт "Архыз".

"Выборочные рубки там допускаются. Они необходимы для того, чтобы сохранить средообразующие, водоохранные, защитные, санитарно-гигиенические, оздоровительные функции лесов, при условии, что такое их использование совместимо с целевым назначением защитных лесов", - сказали в Рослесхозе.

В ведомстве подчеркнули, что, учитывая значимость уникальных лесов Кавказа, Рослесхоз возьмет на особый контроль соблюдение лесного законодательства в государственном природном заказнике "Архызский" в пределах своей компетенции, чтобы исключить негативные последствия для экологического благополучия заказника.

В ведомстве напомнили, что в лесах, расположенных на территориях национальных и природных парков, государственных заказников, запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, если иное не предусмотрено правовым режимом особо охраняемых природных территорий.