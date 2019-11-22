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РИА Новости

В ЦППК назвали причину сбоя движения на Московском центральном диаметре

12:48 22.11.2019 (обновлено: 12:49 22.11.2019)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПоезда Московского центрального диаметра на станции "Белорусская"
Поезда Московского центрального диаметра на станции Белорусская
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Поезда Московского центрального диаметра на станции "Белорусская". Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Сбой в движении поездов на втором Московском центральном диаметре (МЦД-2, D2) утром в пятницу произошел из-за неисправности механизма закрытия дверей в одном из поездов "Иволга" после удержания дверей пассажирами, сообщил оператор поездов "Центральная пригородная пассажирская компания" (ЦППК).
"Сегодня около 9 часов утра от Нахабино до Москвы были увеличены интервалы движения с 6 до 16 минут. Это произошло из-за неисправности механизма закрытия дверей в одном из поездов "Иволга", возникшей вследствие удержания дверей пассажирами. Наши специалисты приняли оперативные меры для того, чтобы было можно продолжить движение", - говорится в сообщении ЦППК в пятницу.
При этом отмечается, что сотрудники ЦППК внимательно следили за обстановкой на станциях – на всем направлении она была штатной, скоплений людей не отмечено.
"Приносим свои извинения пассажирам за доставленные неудобства и напоминаем, что удержание дверей одного лишь поезда может привести к затруднениям движения на всем направлении. Кроме того, попытка зайти в закрывающиеся двери поезда – небезопасна для вас самих. Сейчас движение на D2 в графике", - добавляется в сообщении.
В четверг открылось движение по двум первым диаметрам - МЦД-1 "Одинцово-Лобня" и МЦД-2 "Нахабино-Подольск". Одним из первых пассажиров МЦД-1 стал президент России Владимир Путин. Он проехал на поезде от Белорусского вокзала до станции Фили и обратно.
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Московские центральные диаметры (МЦД)НахабиноЦентральная пригородная пассажирская компанияМоскваПроисшествия
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