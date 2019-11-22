В ЦППК назвали причину сбоя движения на Московском центральном диаметре

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Сбой в движении поездов на втором Московском центральном диаметре (МЦД-2, D2) утром в пятницу произошел из-за неисправности механизма закрытия дверей в одном из поездов "Иволга" после удержания дверей пассажирами, сообщил оператор поездов " Сбой в движении поездов на втором Московском центральном диаметре (МЦД-2, D2) утром в пятницу произошел из-за неисправности механизма закрытия дверей в одном из поездов "Иволга" после удержания дверей пассажирами, сообщил оператор поездов " Центральная пригородная пассажирская компания " (ЦППК).

"Сегодня около 9 часов утра от Нахабино до Москвы были увеличены интервалы движения с 6 до 16 минут. Это произошло из-за неисправности механизма закрытия дверей в одном из поездов "Иволга", возникшей вследствие удержания дверей пассажирами. Наши специалисты приняли оперативные меры для того, чтобы было можно продолжить движение", - говорится в сообщении ЦППК в пятницу.

При этом отмечается, что сотрудники ЦППК внимательно следили за обстановкой на станциях – на всем направлении она была штатной, скоплений людей не отмечено.

Приносим извинения пассажирам за доставленные неудобства, и напоминаем, что удержание дверей одного поезда может привести к затруднениям движения на всем направлении. Кроме того, попытка зайти в закрывающиеся двери – небезопасна для вас самих.

Сейчас движение на D2 в графике. pic.twitter.com/hhYd4etwdt — ЦППК (@centralppk) November 22, 2019

"Приносим свои извинения пассажирам за доставленные неудобства и напоминаем, что удержание дверей одного лишь поезда может привести к затруднениям движения на всем направлении. Кроме того, попытка зайти в закрывающиеся двери поезда – небезопасна для вас самих. Сейчас движение на D2 в графике", - добавляется в сообщении.