Китай сделал представление США после прохода кораблей в Южно-Китайском море

ПЕКИН, 22 ноя – РИА Новости. Китай сделал США строгое представление в связи с проходом военных кораблей США в Китай сделал США строгое представление в связи с проходом военных кораблей США в Южно-Китайском море , действия американских ВМС нанесли серьезный ущерб суверенитету и интересам безопасности КНР, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан

Ранее сообщалось, что два корабля ВМС США за последние несколько дней прошли два раза рядом со спорными островами в Южно-Китайском море.

"Боевой корабль USS Gabrielle Giffords ВМС США 20 ноября без разрешения китайского правительства незаконно вошел в акваторию близ островов Спратли (Наньша). 21 ноября ракетный эсминец USS Wayne E. Meyer самовольно вторгся в территориальные воды Парасельских островов (архипелаг Сиша)", - сообщил дипломат.

Он подчеркнул, что "действия США нанесли серьезный ущерб суверенитету и интересам безопасности КНР, подорвали мир и стабильность в Южно-Китайском море, в связи с чем Китай выражает решительный протест, китайская сторона уже сделала США строгое представление".

Гэн Шуан также сообщил, что корабли китайских ВМС сопровождали американские корабли, вели наблюдение и в соответствии с законами сделали им предупреждение о необходимости покинуть соответствующие воды.

"Ситуация в Южно-Китайском море в настоящий момент в целом стабильная, и соответствующие стороны сосредоточены на диалоге и сотрудничестве. Китайская сторона призывает США немедленно прекратить подобные провокационные действия. Китай предпримет все необходимые меры для обеспечения государственного суверенитета и безопасности, а также для поддержания мира и стабильности в Южно-Китайском море", - добавил он.

Китай на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет, прежде всего, об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.