Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-22T12:39+0300
https://ria.ru/20191122/1561466908.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152151/31/1521513119_0:155:3001:1843_1036x0_80_0_0_8de0b36b2ef3fa70ff5c8e5a68c7f0e1.jpg
РИА Новости

Китай сделал представление США после прохода кораблей в Южно-Китайском море

12:39 22.11.2019
3066
CC BY-SA 2.0 / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialists 3rd Class Bradley J. Gee/Released / Американский крейсер с управляемым ракетным вооружением Antietam в Южно-Китайском море
Американский крейсер с управляемым ракетным вооружением Antietam в Южно-Китайском море
CC BY-SA 2.0 / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialists 3rd Class Bradley J. Gee/Released /
Американский крейсер с управляемым ракетным вооружением Antietam в Южно-Китайском море. Архивное фото
ПЕКИН, 22 ноя – РИА Новости. Китай сделал США строгое представление в связи с проходом военных кораблей США в Южно-Китайском море, действия американских ВМС нанесли серьезный ущерб суверенитету и интересам безопасности КНР, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Ранее сообщалось, что два корабля ВМС США за последние несколько дней прошли два раза рядом со спорными островами в Южно-Китайском море.
Сотрудники полиции на акции протеста в Гонконге
12 ноября, 12:55
Китай призвал США прекратить вмешательство в дела Гонконга
"Боевой корабль USS Gabrielle Giffords ВМС США 20 ноября без разрешения китайского правительства незаконно вошел в акваторию близ островов Спратли (Наньша). 21 ноября ракетный эсминец USS Wayne E. Meyer самовольно вторгся в территориальные воды Парасельских островов (архипелаг Сиша)", - сообщил дипломат.
Он подчеркнул, что "действия США нанесли серьезный ущерб суверенитету и интересам безопасности КНР, подорвали мир и стабильность в Южно-Китайском море, в связи с чем Китай выражает решительный протест, китайская сторона уже сделала США строгое представление".
Гэн Шуан также сообщил, что корабли китайских ВМС сопровождали американские корабли, вели наблюдение и в соответствии с законами сделали им предупреждение о необходимости покинуть соответствующие воды.
"Ситуация в Южно-Китайском море в настоящий момент в целом стабильная, и соответствующие стороны сосредоточены на диалоге и сотрудничестве. Китайская сторона призывает США немедленно прекратить подобные провокационные действия. Китай предпримет все необходимые меры для обеспечения государственного суверенитета и безопасности, а также для поддержания мира и стабильности в Южно-Китайском море", - добавил он.
Китай на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет, прежде всего, об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.
За последние два года произошел целый ряд инцидентов и с американскими эсминцами. США регулярно направляют их для патрулирования в акваторию Южно-Китайского моря вблизи спорных островов, которые Китай считает своими. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявил, что США и впредь будут плавать везде, где это разрешает международное право.
Флаг Китая
17 октября, 11:41
Пекин выразил США протест из-за новых требований к китайским дипломатам
1433001
Обсудить 1
Гэн ШуанЮжно-Китайское мореВоенно-морские силы СШАМИД КНРКитайСШАВ мире
Рекомендуем
Журналистка Дафни Каруана Гализия
На Мальте задержали известного бизнесмена по делу об убийстве журналистки
Активисты держат плакат с просьбой об импичменте президента США Дональда Трампа
В деле об импичменте Трампа прозвучали "взрывные показания"
Эво Моралес в Мехико
МИД Боливии выразил протест Мексике в связи с действиями Моралеса
Протест в Тегеране
Иран назвал заявление ЕС по протестам вмешательством во внутренние дела
Президент США Дональд Трамп
Кандидаты в президенты США от демократов поддержали импичмент Трампа
Пуск крылатых ракет расчетами ОТРК Искандер на учениях Гром-2019
Сухопутные войска полностью перевооружатся на комплекс "Искандер"
Полиция Колумбия
Более 200 тысяч человек протестуют в Колумбии, власти призывают к миру
Трубы для строительства газопровода Северный поток — 2
В Совфеде рассказали о комичной ситуации с российским газом и Украиной
Полицейский во время акции протеста в Гонконге
Китай выразил протест США из-за принятия в сенате законопроекта по Гонконгу
Работа на газопроводе Ямал-Европа
Украина и Польша будут бороться за российский газ друг с другом
Атомный ледокол Ямал в Карском море
Минтранс прокомментировал отказ западных компаний от Севморпути
Андрей Черняков в должности президента НПО Космос
Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО "Космос" Чернякова
Здание посольства РФ в Кабуле
В Кабуле рядом с российским посольством убили афганского политолога
Кадры задержания исламистов
ФСБ задержала исламистов, готовивших свержение власти
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
В МИД КНР оценили слова Путина о попытках сдержать развитие России и Китая
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:58Медведев предложил, как можно трансформировать четырехдневку
17:57Адвокат рассказал о самочувствии экстрадированного в США Буркова
17:55Пираты похитили семь моряков в Экваториальной Гвинее
17:54Итальянка 50 лет водила машину без прав, сообщили СМИ
17:53Суд по делу обвиняемого в США Буркова пройдет 21 апреля 2021 года
17:50Водителей в Москве предупредили о пробках
17:50Опрос показал, как россияне оценивают экономическую ситуацию в стране
17:47Россияне рассказали о своих самых нелепых покупках в "Черную пятницу"
17:46Обвиняемый в США в кибермошенничестве Бурков не признал вину
17:46Тамбовская учительница, избившая школьника, заплатит штраф
17:45Медведев поддержал идею создать общий чат "Единой России"
17:43Конкурс среди первичных организаций ЕР может стать регулярным
17:43Трамп заявил, что не позволил "раздавить Гонконг за 14 минут"
17:42В аэропорту Гонконга в багаже россиянина нашли гильзы
17:41Президент Абхазии провёл заседание Совбеза из-за стрельбы в Сухуме
17:39Иран успешно провел испытание собственной системы ПВО, сообщили СМИ
17:37Путин призвал закрепить динамичный рост экономики
17:36Богданов встретился с представителем и.о. премьера Ливана
17:33На съезде ЕР обсудят подготовку к выборам, заявил Медведев
17:27В университеты должны прийти практикующие специалисты, заявил Котюков
Лента новостейМолния