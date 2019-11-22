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РИА Новости

Южная Корея решила приостановить разбирательство с Японией в ВТО

12:29 22.11.2019
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© AP Photo / Martial TrezziniЗдание ВТО в Женеве
Здание ВТО в Женеве
© AP Photo / Martial Trezzini
Здание ВТО в Женеве. Архивное фото
СЕУЛ, 22 ноя – РИА Новости. Южная Корея решила приостановить разбирательство в ВТО по поводу введенных Японией экспортных ограничений ради продолжения диалога, сообщили в президентской администрации РК.
"Пока диалог между Южной Кореей и Японией по поводу экспортной политики проходит нормально, мы решили приостановить спор в ВТО, касающийся ограничений на экспорт трёх материалов, введенных Японией", - заявили в президентской администрации.
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Обострение отношений между Японией и Южной Кореей началось летом этого года после решения суда в Южной Корее о компенсациях корейцам, подневольный труд которых был использован японскими компаниями в годы колониального господства на Корейском полуострове в 1910-1945 годах.
В 1965 году при заключении дипломатических отношений между Сеулом и Токио японцы выплатили разовую сумму компенсаций за общий ущерб от колониализма Южной Корее с учетом, что вопрос будет окончательно закрыт.
Решение южнокорейского суда и меры против собственности японских компаний в Южной Корее побудили Японию отменить облегченный порядок экспорта своих наноматериалов, используемых в электронной промышленности корейскими компаниями. Южная Корея ввела свои ограничительные меры и отказалась продлять договор об обмене военной информацией с Японией (GSOMIA). Также 11 сентября Сеул подал жалобу в ВТО, обвинив Японию в торговой дискриминации.
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