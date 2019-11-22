Южная Корея решила приостановить разбирательство с Японией в ВТО

СЕУЛ, 22 ноя – РИА Новости. Южная Корея решила приостановить разбирательство в ВТО по поводу введенных Японией экспортных ограничений ради продолжения диалога, сообщили в президентской администрации РК.

"Пока диалог между Южной Кореей и Японией по поводу экспортной политики проходит нормально, мы решили приостановить спор в ВТО, касающийся ограничений на экспорт трёх материалов, введенных Японией", - заявили в президентской администрации.

Обострение отношений между Японией и Южной Кореей началось летом этого года после решения суда в Южной Корее о компенсациях корейцам, подневольный труд которых был использован японскими компаниями в годы колониального господства на Корейском полуострове в 1910-1945 годах.

В 1965 году при заключении дипломатических отношений между Сеулом и Токио японцы выплатили разовую сумму компенсаций за общий ущерб от колониализма Южной Корее с учетом, что вопрос будет окончательно закрыт.