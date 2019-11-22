Выдаваемые по биометрии кредиты не будут востребованы, заявили эксперты

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Выдача кредитов по биометрии в России не будет востребованной в ближайшие несколько лет - популярности такой услуги препятствуют опасения россиян по поводу утечек личных данных и отсутствие широкой практики обслуживания по биометрии в банках, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Российские банки начали сбор биометрических данных клиентов с 1 июля прошлого года. С помощью биометрии банки могут предоставлять три вида основных услуг: выдавать кредиты, открывать депозиты и счета. Чтобы сделать такое обслуживание клиентов более привлекательным для самих банков, ЦБ снизил ставку резервирования по кредитам, выданным с помощью биометрии. Ввести обязанность предоставлять услуги с помощью удаленной идентификации для банков с универсальной лицензией планируется в сентябре 2020 года, а с базовой — с июля 2021 года.

"Маловероятно, по нашему мнению, что подобные кредитные продукты будут широко востребованы в ближайшие 2-3 года, пока не сформируется определенный массив данных в Единой биометрической системе, связанной с порталом Госуслуг, и пока сам сбор биометрии не станет более привычным явлением", - полагает директор операционного развития "БКС Премьер" Иван Мазов.

На то, чтобы биометрия стала неотъемлемой частью любой финансовой транзакции, потребуется около 3-5 лет, отметил в свою очередь финдиректор резидента "Сколково" , финтех-маркетплейса VR_Bank, Роман Ромашевский.

По мнению управляющего директора рейтингового агентства НКР Станислава Волкова, интерес к кредитам, выданным по биометрии, на данном этапе сдерживает поток новостей об утечках клиентских данных. "Сейчас, чтобы привлечь внимание клиента и "компенсировать" его опасения, разница в ставках должна быть заметной – не менее 1 процентного пункта", - считает эксперт.