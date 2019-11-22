Глава ФСИН рассказал, как будет бороться с сотовыми телефонами в СИЗО

РЯЗАНЬ, 22 ноя - РИА Новости. Глава ФСИН России Александр Калашников считает, что решить проблему нелегальной связи в колониях и СИЗО можно, усилив разъяснительную работу среди сотрудников, активизировав досмотровые мероприятия и используя новые полномочия по противодействию беспилотникам.
"Беспилотники - это как раз тот инструмент, при помощи которого сотовые телефоны, наркотики попадают в колонии. Когда мы получим право их беспрепятственно сажать, этот способ доставки будет ликвидирован", - сказал Калашников в интервью информационным агентствам в кулуарах IV Международного пенитенциарного форума.
В четверг Госдума приняла закон, разрешающий ФСО, Росгвардии, МВД, СВР, ФСБ и ФСИН уничтожать дроны-нарушители.
"Кроме того, нужно работать с личным составом: при зарплате в 18-20 тысяч у человека могут возникнуть мысли быстрого обогащения, ведь для него вознаграждение за пронос телефона - серьёзная сумма. Поэтому нужно людям объяснять, что это - преступление, за которым неминуемо последует наказание", - добавил глава ФСИН.
Он рассказал также о намерении при помощи других правоохранительных органов устанавливать, сколько телефонов находится на территории того или иного объекта уголовно-исполнительной системы и в рамках обыскиваемых мероприятий их изымать.
"Будем в этом направлении работать", - заключил Калашников.