Глава ФСИН рассказал, как будет бороться с сотовыми телефонами в СИЗО

"Кроме того, нужно работать с личным составом: при зарплате в 18-20 тысяч у человека могут возникнуть мысли быстрого обогащения, ведь для него вознаграждение за пронос телефона - серьёзная сумма. Поэтому нужно людям объяснять, что это - преступление, за которым неминуемо последует наказание", - добавил глава ФСИН.