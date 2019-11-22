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РИА Новости

Прокурорскую проверку по делу Шамсутдинова завершат в ближайшие недели

11:54 22.11.2019
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© Фото : портал ЗАТО Горный (Чита-46)/Рустам БурангуловПоселок Горный
Поселок Горный
© Фото : портал ЗАТО Горный (Чита-46)/Рустам Бурангулов
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Проверка по стрельбе в Забайкалье, где срочник Рамиль Шамсутдинов убил восемь сослуживцев, завершится в ближайшие пару недель, сообщил РИА Новости в пятницу заместитель главного военного прокурора России генерал-майор юстиции Сергей Скребец.
"[Прокурорская] проверка идет, мы не можем оглашать предварительные результаты, потому что это против правил. В течение ближайших пары недель закончим все", - сказал Скребец.
Поселок Горный
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Помимо этого, обстоятельства случившегося выясняет Следственный комитет в рамках уголовного дела по статье "Убийство двух и более лиц". Шамсутдинову грозит пожизненный срок заключения.
Трагедия случилась 25 октября в одной из войсковых частей Забайкалья. По данным Минобороны, при смене караула Шамсутдинов начал расстреливать сослуживцев из табельного оружия, убив восемь человек и ранив еще двух. После этого солдата задержали.
В Минобороны заявляли, что убийство могло произойти на почве нервного срыва. Сейчас Шамсутдинов находится в СИЗО.
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Рамиль ШамсутдиновСтрельба в военной части в ЗабайкальеМоскваЗабайкальский крайРоссияПроисшествия
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