Прокурорскую проверку по делу Шамсутдинова завершат в ближайшие недели

"[Прокурорская] проверка идет, мы не можем оглашать предварительные результаты, потому что это против правил. В течение ближайших пары недель закончим все", - сказал Скребец.

Помимо этого, обстоятельства случившегося выясняет Следственный комитет в рамках уголовного дела по статье "Убийство двух и более лиц". Шамсутдинову грозит пожизненный срок заключения.

Трагедия случилась 25 октября в одной из войсковых частей Забайкалья. По данным Минобороны, при смене караула Шамсутдинов начал расстреливать сослуживцев из табельного оружия, убив восемь человек и ранив еще двух. После этого солдата задержали.