Прокурорскую проверку по делу Шамсутдинова завершат в ближайшие недели

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Проверка по стрельбе в Забайкалье, где срочник Рамиль Шамсутдинов убил восемь сослуживцев, завершится в ближайшие пару недель, сообщил РИА Новости в пятницу заместитель главного военного прокурора России генерал-майор юстиции Сергей Скребец.
"[Прокурорская] проверка идет, мы не можем оглашать предварительные результаты, потому что это против правил. В течение ближайших пары недель закончим все", - сказал Скребец.
Помимо этого, обстоятельства случившегося выясняет Следственный комитет в рамках уголовного дела по статье "Убийство двух и более лиц". Шамсутдинову грозит пожизненный срок заключения.
Трагедия случилась 25 октября в одной из войсковых частей Забайкалья. По данным Минобороны, при смене караула Шамсутдинов начал расстреливать сослуживцев из табельного оружия, убив восемь человек и ранив еще двух. После этого солдата задержали.
В Минобороны заявляли, что убийство могло произойти на почве нервного срыва. Сейчас Шамсутдинов находится в СИЗО.