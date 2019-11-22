Минтранс надеется на отсрочку запрета на продажу высокосернистого топлива

"Мы проводили эту работу с Минэнерго, и были внесены соответствующие предложения, чтобы вот эта вот часть технического регламента в части топлива, в части речных судов была приостановлена до 2024 года. ... Мы надеемся что он (вопрос - ред.) решится до конца года. Но я напомню, что у нас зимой реки замерзают, и что в принципе у нас есть время до весенней навигации. Но мы хотели бы, чтобы это было принято в этом году. ... И наши речные суда будут пользоваться обычным топливом, которым они ранее пользовались", - сказал Цветков, отвечая на вопрос, когда Минтранс ожидает принятия решения по отсрочке запрета на продажу высокосернистого топлива.