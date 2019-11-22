Минтранс надеется на отсрочку запрета на продажу высокосернистого топлива

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Запрет на продажу высокосернистого судового топлива будет отсрочен до 2024 года, решение об этом ожидается до конца 2019 года, заявил журналистам замминистра транспорта РФ Юрий Цветков.
Газета "Коммерсант" в ноябре сообщала, что Совет ЕЭК по инициативе РФ на уровне вице-премьеров должен рассмотреть вопрос о продлении до 2024 года возможности продажи топлива с содержанием серы более 0,5% в ЕАЭС. Согласно нынешним правилам, с 2020 года продавать такое топливо, которое используется, прежде всего, на судах, будет нельзя, что соответствует и новым требованиям Международной морской организации (IMO). Введение отсрочки, сообщало издание, поможет судоходным компаниям на внутренних водных путях в РФ, которые в противном случае вынуждены были бы увеличить затраты на топливо на 20–30%. С 1 января 2020 года в мире вступит в силу новый стандарт IMO о снижении серы в судовом топливе с 3,5% до 0,5%.
"Мы проводили эту работу с Минэнерго, и были внесены соответствующие предложения, чтобы вот эта вот часть технического регламента в части топлива, в части речных судов была приостановлена до 2024 года. ... Мы надеемся что он (вопрос - ред.) решится до конца года. Но я напомню, что у нас зимой реки замерзают, и что в принципе у нас есть время до весенней навигации. Но мы хотели бы, чтобы это было принято в этом году. ... И наши речные суда будут пользоваться обычным топливом, которым они ранее пользовались", - сказал Цветков, отвечая на вопрос, когда Минтранс ожидает принятия решения по отсрочке запрета на продажу высокосернистого топлива.
По его словам, в случае, если подобное решение принято не будет, рынок ждёт рост цен на судовое топливо, что поставит "речников" в тяжёлое положение.
"Если вы вышли в море, то у вас использовать с первого января запрещено, а с первого марта будет запрещено даже перевозить такое топливо. ... Надеемся, что все отнесутся с пониманием, потому что это нелогично накладывать на себя более тяжелые требования и заведомо ставить в такие тяжелые условия наш речной флот. ... (К тому же - ред.) значительное количество иностранного флота ходило в российские порты для бункеровки топлива, поскольку цены зачастую в ряде портов были дешевле. Бункеровочные компании зарабатывали на этом деньги", - пояснил замминистра.
Цветков отметил, что в целом в мире есть риски возникновения дефицита низкосернистого топлива, его качества, а также повышения стоимости судового топлива. Замминистра при этом акцентировал на том, что, по сведениям, полученным Минтрансом от Минэнерго, "будет обеспечено достаточное количество производства низкосернистого топлива. Будет обеспечена его доставка, в том числе и на Дальний Восток, и в другие порты".
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