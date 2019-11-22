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РИА Новости

Лидер Китая и глава МВФ выступили в поддержку свободной и мирной торговли

10:05 22.11.2019
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© Фото : Wikipedia/WhisperToMeМинистерство иностранных дел Китая
Министерство иностранных дел Китая
© Фото : Wikipedia/WhisperToMe
Министерство иностранных дел Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 22 ноя – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин и директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на встрече в Пекине выступили в поддержку свободной, открытой и мирной торговли, а также выразили готовность продолжить укреплять сотрудничество, говорится в заявлении на сайте МИД КНР.
"В настоящий момент рост мировой экономики замедляется, а риски дальнейшего спада усиливаются, протекционизм в мире набирает силу, а мультилатерализм и свободная торговля сталкиваются с серьезными проблемами, следовательно, ожидания международного сообщества относительно роли МВФ возрастают", - заявил Си Цзиньпин во время встречи в Доме народных собраний в Пекине.
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Он приветствовал первый визит Георгиевой в Китай в качестве нового главы МВФ и выразил надежду, что под ее руководством МВФ продолжит совершенствовать международную валюту и систему управления, повышать представленность развивающихся рынков и развивающихся стран, а также их право выражать свое мнение.
"Китай решительно выступает против протекционизма и в защиту многосторонней торговой системы с центральной ролью ВТО. Надеемся, что МВФ и впредь продолжит играть активную роль в международных торговых вопросах, выступать в поддержку справедливого и открытого мирового финансового рынка, а также содействовать развитию честного и рационального миропорядка", - сказал китайский лидер.
По его словам, "китайская экономика обладает солидной прочностью, потенциалом и пространством для маневрирования, тенденция положительной долгосрочной динамики экономики не изменится".
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"Китай намерен твердо придерживаться новой концепции развития, продвигать высококачественное развитие, способствовать повышению уровня открытости внешнему миру, создавать больше благоприятных возможностей для роста мировой экономики, я абсолютно уверен в развитии Китая", - подчеркнул он.
Он подчеркнул, что "Китай готов укреплять сотрудничество с МВФ".
Георгиева в свою очередь заявила, что "Китай путем реализации политики реформ и открытости смог добиться сильного и устойчивого экономического роста, надеемся, что КНР продолжит поддерживать принципы открытости в различных сферах, включая финансы, МВФ уделяет большое внимание дальнейшему углублению сотрудничества с Китаем".
"В настоящее время отдельные страны провоцируют торговые конфликты, мировая экономика переживает сложный период, МВФ твердо поддерживает обеспечение открытой и свободной торговли, стремится к достижению мирных торговых отношений", - подчеркнула она.
По ее словам, то, что Китай намерен в следующем году добиться полной победы над бедностью в стране, станет важным достижением как для самой страны, так и для всего мира.
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Кристалина ГеоргиеваСи ЦзиньпинМВФВсемирная торговая организацияМИД КНРКитайВ мире
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