В Сибири лже-сантехник "заработал" в доме ребенка 700 тысяч рублей

КРАСНОЯРСК, 22 ноя - РИА Новости. Начальница филиала "Дом ребенка" системы ГУФСИН в Красноярске подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями за то, что устроила сантехником знакомого, заработавшего на этой должности более 700 тысяч рублей и попавшего под статью о мошенничестве, сообщает ГСУСК региона.
По предварительной версии следствия, подозреваемая в период с марта 2017 года по сентябрь 2019 года фиктивно трудоустроила на должность слесаря-сантехника 36-летнего жителя Красноярска, который ежемесячно получал заработную плату в соответствии с табелем учета рабочего времени, утвержденного либо лично подозреваемой, либо по ее указанию.
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"В общей сложности за весь период фиктивного трудоустройства мужчина получил более 700 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц). Следственными органами... возбуждено уголовное дело в отношении начальника филиала - врача "Дома ребенка" ФКУЗМСЧ №24 ФСИН России, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", - говорится в сообщении.
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