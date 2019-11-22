В Сибири лже-сантехник "заработал" в доме ребенка 700 тысяч рублей

По предварительной версии следствия, подозреваемая в период с марта 2017 года по сентябрь 2019 года фиктивно трудоустроила на должность слесаря-сантехника 36-летнего жителя Красноярска, который ежемесячно получал заработную плату в соответствии с табелем учета рабочего времени, утвержденного либо лично подозреваемой, либо по ее указанию.