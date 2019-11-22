Норвежская Crayon планирует открыть в России центр компетенций в области ИИ

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Норвежская Crayon планирует открыть центр компетенций в области искусственного интеллекта (ИИ, AI) в России, сообщил РИА Новости генеральный директор Crayon по России Вадим Юн.
"В России большое количество разработчиков и математиков, благодаря большому объему подготавливаемых специалистов ВУЗами страны", - рассказал он. Сроки запуска центра пока не определены.
В настоящее время у компании открыто 5 таких центров - два в Европе, по одному в США, Сингапуре, в Дубае. Они занимаются как исследованиями и разработкой, так и проведением пилота, маркетингом и внедрением продукта.
"Они все родились по наличию компетенций тех или иных экспертов. Например, наш центр компетенций в Вене занимается проектами, связанными с компьютерным зрением. Именно по компетенциям у нас эти центры и возникают", - указал Юн.
Норвежская компания Crayon основана в 2002 году. Она оказывает консалтинговые услуги в сфере цифровизации бизнеса, а именно: в области SAM (управление программными активами), AI (искусственный интеллект), ML (машинное обучение) и IoT (интернет вещей). Среди ее партнеров такие компании как Microsoft, Amazon, IBM и другие.
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