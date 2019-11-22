Норвежская Crayon планирует открыть в России центр компетенций в области ИИ

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Норвежская Crayon планирует открыть центр компетенций в области Норвежская Crayon планирует открыть центр компетенций в области искусственного интеллекта (ИИ, AI) в России, сообщил РИА Новости генеральный директор Crayon по России Вадим Юн.

"В России большое количество разработчиков и математиков, благодаря большому объему подготавливаемых специалистов ВУЗами страны", - рассказал он. Сроки запуска центра пока не определены.

В настоящее время у компании открыто 5 таких центров - два в Европе, по одному в США, Сингапуре, в Дубае. Они занимаются как исследованиями и разработкой, так и проведением пилота, маркетингом и внедрением продукта.

"Они все родились по наличию компетенций тех или иных экспертов. Например, наш центр компетенций в Вене занимается проектами, связанными с компьютерным зрением. Именно по компетенциям у нас эти центры и возникают", - указал Юн.