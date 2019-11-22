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РИА Новости

Федеральному Собранию посоветовали поднять вопрос правозащиты в рамках ПАСЕ

09:07 22.11.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Эксперты рекомендуют Федеральному Собранию РФ поднять вопрос об активизации правозащитной деятельности в рамках международных парламентских организаций и органов, в том числе ПАСЕ, сообщается в документе, оказавшемся в распоряжении РИА Новости.
Совместное заседание комитета Госдумы РФ по международным делам, СПЧ РФ и комиссии по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей ОП РФ на тему "О ситуации с нарушением прав и законных интересов российских граждан за рубежом" пройдет 22 ноября.
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"(Рекомендуем) Федеральному собранию РФ инициировать вопрос об активизации правозащитной деятельности в рамках международных парламентских организаций и органов, в том числе Межпарламентского союза, Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Парламентской ассамблеи Совета Европы, Межпарламентской Ассамблеи государств-членов Содружества Независимых Государств (МПА СНГ), предусмотрев, в частности, создание профильной постоянной комиссии МПА СНГ", - указано в документе.
Кроме этого, эксперты просят Федеральное Собрание повышать эффективность законодательного обеспечения защиты прав российских граждан, включая соотечественников, за рубежом: в частности, увеличение финансирования правовой помощи россиянам, ставшим за рубежом жертвами дискриминации, экстремизма, неонацизма, агрессивного национализма, антисемитизма, ксенофобии и "двойных стандартов".
Также в документе рекомендуется МИД РФ предложить МГИМО (У) и Дипломатической академии МИД России расширить учебную программу, включив специализированные учебные курсы по вопросам прав человека, международного гуманитарного права и международной правозащитной деятельности, в том числе в рамках дополнительного профессионального образования.
Участники заседания также рекомендуют СПЧ, ОП, уполномоченному по правам человека в РФ и уполномоченному по правам ребенка в РФ публиковать доклады о нарушении прав российских граждан и соотечественников за рубежом и переводить доклады, как минимум, на языки ООН. Помимо этого, рекомендуется в партнерстве с иностранными некоммерческими организациями и волонтерами активнее выступать с заявлениями и обращениями в защиту нарушенных прав таких граждан.
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