Федеральному Собранию посоветовали поднять вопрос правозащиты в рамках ПАСЕ

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Эксперты рекомендуют Федеральному Собранию РФ поднять вопрос об активизации правозащитной деятельности в рамках международных парламентских организаций и органов, в том числе Эксперты рекомендуют Федеральному Собранию РФ поднять вопрос об активизации правозащитной деятельности в рамках международных парламентских организаций и органов, в том числе ПАСЕ , сообщается в документе, оказавшемся в распоряжении РИА Новости.

"(Рекомендуем) Федеральному собранию РФ инициировать вопрос об активизации правозащитной деятельности в рамках международных парламентских организаций и органов, в том числе Межпарламентского союза, Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Парламентской ассамблеи Совета Европы, Межпарламентской Ассамблеи государств-членов Содружества Независимых Государств (МПА СНГ), предусмотрев, в частности, создание профильной постоянной комиссии МПА СНГ", - указано в документе.

Кроме этого, эксперты просят Федеральное Собрание повышать эффективность законодательного обеспечения защиты прав российских граждан, включая соотечественников, за рубежом: в частности, увеличение финансирования правовой помощи россиянам, ставшим за рубежом жертвами дискриминации, экстремизма, неонацизма, агрессивного национализма, антисемитизма, ксенофобии и "двойных стандартов".

Также в документе рекомендуется МИД РФ предложить МГИМО (У) и Дипломатической академии МИД России расширить учебную программу, включив специализированные учебные курсы по вопросам прав человека, международного гуманитарного права и международной правозащитной деятельности, в том числе в рамках дополнительного профессионального образования.