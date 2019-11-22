В московских парках откроется почта Деда Мороза 25 ноября

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Москвичи и гости столицы с 25 ноября смогут отправить новогодние письма Деду Морозу в 17 парках Москвы, сообщается на официальном портале мэра и правительства города.

"Почта Деда Мороза откроется в 17 столичных парках департамента культуры. В преддверии Нового года здесь поставят специальные ящики для праздничных посланий. Отправить письма главному волшебнику зимы можно будет с 25 ноября по 8 декабря", говорится в сообщении.

По данным пресс-службы Мосгорпарка, которые приводятся на сайте, ящики будут располагаться там, где чаще всего гуляют посетители: возле входов и на центральных аллеях. Для того чтобы письмо дошло до волшебника, на конверте нужно указать имя, обратный адрес с почтовым индексом и получателя послания.

"Тринадцатого декабря конверты будут уже в Великом Устюге, так что волшебник успеет прочитать все послания до праздничной ночи", - отмечается в сообщении.

Желающие смогут найти новогодние почтовые ящики в Парке Горького, парках "Красная Пресня", "Фили", "Зарядье", в музее-заповеднике "Царицыно", в Таганском и Воронцовском парках, в саду "Эрмитаж" и других.