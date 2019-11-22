МИД Боливии выразил протест Мексике в связи с действиями Моралеса

МЕХИКО, 22 ноя - РИА Новости. Министерство иностранных дел Боливии выразило протест правительству Мексики, в котором обвинило экс-президента Эво Моралеса в деятельности, несовместимой со статусом беженца.
Правительство Боливии считает, что Мексика нарушает 4 статью Декларации ООН 1967 года о территориальном убежище, которая предписывает государствам, предоставляющим убежище, ограничивать деятельность беженцев, противоречащую целям ООН - поддержанию мира, дружеских отношений и невмешательству во внутреннюю политику других стран.
"Господин Эво Моралес из Мексики призывает к насилию, покушаясь на стабильность конституционного правительства, мир и права граждан Боливии", - говорится в заявлении министерства, опубликованном в Twitter.
В среду глава боливийского МВД Артуро Мурильо продемонстрировал видео, на котором Моралес из своего убежища в Мексике якобы инструктирует некоего руководителя производителей коки по поводу проведения акций протеста. По мнению временного правительства, результатом подобных акций становится блокада дорог и нехватка продовольствия в городах. Сам Моралес назвал монтажом эту видеозапись, на основе которой новые власти страны готовят против него международный иск.
Эво Моралес с минимальным отрывом выиграл президентские выборы 20 октября, но оппозиция заявила о массовых нарушениях. Сначала Моралес объявил новые выборы, но потом под давлением военных ушел с поста и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство страны, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Сторонники Моралеса оспаривают передачу полномочий Аньес и требуют ее отставки.