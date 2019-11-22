МИД Боливии выразил протест Мексике в связи с действиями Моралеса

МЕХИКО, 22 ноя - РИА Новости. Министерство иностранных дел Министерство иностранных дел Боливии выразило протест правительству Мексики, в котором обвинило экс-президента Эво Моралеса в деятельности, несовместимой со статусом беженца.

Правительство Боливии считает, что Мексика нарушает 4 статью Декларации ООН 1967 года о территориальном убежище, которая предписывает государствам, предоставляющим убежище, ограничивать деятельность беженцев, противоречащую целям ООН - поддержанию мира, дружеских отношений и невмешательству во внутреннюю политику других стран.

"Господин Эво Моралес из Мексики призывает к насилию, покушаясь на стабильность конституционного правительства, мир и права граждан Боливии", - говорится в заявлении министерства, опубликованном в Twitter.

В среду глава боливийского МВД Артуро Мурильо продемонстрировал видео, на котором Моралес из своего убежища в Мексике якобы инструктирует некоего руководителя производителей коки по поводу проведения акций протеста. По мнению временного правительства, результатом подобных акций становится блокада дорог и нехватка продовольствия в городах. Сам Моралес назвал монтажом эту видеозапись, на основе которой новые власти страны готовят против него международный иск.