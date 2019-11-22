Трамп подписал очередной временный бюджет до 20 декабря

Предыдущий кратковременный бюджет действовал до полуночи 21 ноября (8 утра в пятницу мск), ив теории грозил очередной "шатдаун", или частичное прекращение работы министерств и ведомств. Предыдущий "шатдаун" в конце 2018 - начале 2019 года нанес политический ущерб как Белому дому, так и конгрессу и обеим партиям в конгрессе.