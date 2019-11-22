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РИА Новости

Трамп подписал очередной временный бюджет до 20 декабря

02:07 22.11.2019 (обновлено: 05:31 22.11.2019)
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом очередной временный бюджет до 20 декабря, сообщил Белый дом.
Временный бюджет дает отсрочку партиям конгресса для принятия более долговременного финансового закона.
"Президент подписал в четверг 21 ноября закон номер 3055 "О дальнейшем продолжении финансирования 2020 финансового года и о продлении программ здравоохранения 2019 года", - говорится в сообщении Белого дома.
Помимо расходов федерального бюджета, законом профинансирована медицинская поддержка пенсионеров и малоимущих, а также ряд функций федерального правительства по оказанию услуг населению.
Пентагон
01:09
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Предыдущий кратковременный бюджет действовал до полуночи 21 ноября (8 утра в пятницу мск), и США в теории грозил очередной "шатдаун", или частичное прекращение работы министерств и ведомств. Предыдущий "шатдаун" в конце 2018 - начале 2019 года нанес политический ущерб как Белому дому, так и конгрессу и обеим партиям в конгрессе.
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Дональд ТрампВашингтон (штат)СШАВ мире
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