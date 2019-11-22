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РИА Новости

Постпред России при ОБСЕ: у линии разведения в Золотом фиксируются обстрелы

01:31 22.11.2019 (обновлено: 05:38 22.11.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПостоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич. Архивное фото
ВЕНА, 22 ноя - РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине фиксирует обстрелы в пятикилометровой зоне вблизи участков разведения сил и средств в Петровском и Золотом, заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Несмотря на некоторые подвижки с разведением сил и средств в Золотом и Петровском, СММ фиксирует обстрелы в пятикилометровой зоне вблизи этих участков. Наиболее сложная ситуация у Золотого, где ранее вооруженные национал-радикалы пытались помешать отводу сил и средств ВСУ. Так, лишь за последнюю неделю вблизи Золотого выявлено 229 нарушений, связанных с применением стрелкового и иных видов вооружений", - заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.
Он отметил, что для дальнейшего снижения напряженности необходимо завершить полную демилитаризацию участков разведения в определенные минской Контактной группой сроки, активизировать работу по согласованию новых участков.
"От Киева, который взялся, наконец, в Золотом и Петровском за устранение им же допущенных нарушений Рамочного решения о разведении, требуется политическая воля и решимость, чтобы в конечном итоге разведение стало возможным вдоль всей линии соприкосновения", - заключил постпред.
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич
01:29
РФ, Франция и ФРГ готовы помочь Киеву в выстраивании диалога с ЛНР и ДНР
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на устранении нарушений, зафиксированных миссией ОБСЕ.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Александр Лукашевич
Вчера, 18:21
Лукашевич призвал ОБСЕ обратить внимание на нападки на СМИ на Украине
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СММ ОБСЕЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныАлександр ЛукашевичВ мире
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