Постпред России при ОБСЕ: у линии разведения в Золотом фиксируются обстрелы

ВЕНА, 22 ноя - РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине фиксирует обстрелы в пятикилометровой зоне вблизи участков разведения сил и средств в Петровском и Золотом, заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич

"Несмотря на некоторые подвижки с разведением сил и средств в Золотом и Петровском, СММ фиксирует обстрелы в пятикилометровой зоне вблизи этих участков. Наиболее сложная ситуация у Золотого, где ранее вооруженные национал-радикалы пытались помешать отводу сил и средств ВСУ. Так, лишь за последнюю неделю вблизи Золотого выявлено 229 нарушений, связанных с применением стрелкового и иных видов вооружений", - заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ

Он отметил, что для дальнейшего снижения напряженности необходимо завершить полную демилитаризацию участков разведения в определенные минской Контактной группой сроки, активизировать работу по согласованию новых участков.

"От Киева, который взялся, наконец, в Золотом и Петровском за устранение им же допущенных нарушений Рамочного решения о разведении, требуется политическая воля и решимость, чтобы в конечном итоге разведение стало возможным вдоль всей линии соприкосновения", - заключил постпред.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на устранении нарушений, зафиксированных миссией ОБСЕ.