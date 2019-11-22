Медведев проведет встречу с представителями "Единой России" из регионов

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Председатель "Единой России", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в пятницу встретится с представителями ЕР из российских регионов.
Пресс-служба ЕР сообщила, что во встрече будут принимать участие депутаты фракций "Единой России" в региональных заксобраниях и местных советах, а также секретари местных и первичных отделений партии. Представители партии из регионов озвучат ряд инициатив, выработанных на основе обращений жителей.
Во встрече также примет участие секретарь генсовета "Единой России", вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.
XIX съезд "Единой России" состоится в субботу в Москве, на нем партия даст старт избирательной кампании 2021 года.