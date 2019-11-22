Медведев проведет встречу с представителями "Единой России" из регионов

Пресс-служба ЕР сообщила, что во встрече будут принимать участие депутаты фракций "Единой России" в региональных заксобраниях и местных советах, а также секретари местных и первичных отделений партии. Представители партии из регионов озвучат ряд инициатив, выработанных на основе обращений жителей.