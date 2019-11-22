СБ ООН призывает глав кипрских общин урегулировать конфликт

ООН, 22 ноя - РИА Новости. Члены СБ ООН призывают лидеров кипрских общин использовать предстоящую встречу в целях урегулирования, заявил журналистам зампостпреда Великобритании при организации Джонатан Аллен.

В четверг в Совбезе прошло обсуждение ситуации на Кипре. Ранее сообщалось, что генсек ООН Антониу Гутерреш пригласил президента Кипра Никоса Анастасиадиса и лидера турок-киприотов Мустафу Акынджи на неформальную встречу в Берлин 25 ноября с целью обсудить предстоящие шаги по кипрскому урегулированию.

"Члены СБ выражают полную поддержку продолжающимся усилиям генсека ООН и приветствовали его инициативу собрать неформальную трехстороннюю встречу с лидерам греческой и турецкой кипрских общин… 25 ноября", - сказал Аллен от лица всех членов Совбеза.

"Члены Совбеза призывают лидеров развивать имевшее место сближение и использовать эту встречу в духе компромисса для обновления политической воли и приверженности всеобъемлющему урегулированию", - добавил он.

По его словам, страны, входящие в Совбез, призвали все стороны кипрского урегулирования "продуктивно воспользоваться предстоящим периодом".

Кипр де-факто остается разделенным с 1974 года. Турецкие вооруженные силы в ночь на 21 июля 1974 года вторглись на север Кипра и оккупировали 37% территории страны. Предлогом для вторжения стала попытка государственного переворота на Кипре 15 июля 1974 года при участии греческих военных. В оправдание оккупации Турция ссылается на международные договоры о предоставлении независимости Кипру, предусматривающие право трех стран-гарантов на вмешательство во внутренние дела Кипра и размещение небольших военных контингентов на острове.