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РИА Новости

СБ ООН призывает глав кипрских общин урегулировать конфликт

01:11 22.11.2019 (обновлено: 01:12 22.11.2019)
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© REUTERS / Jewel Samad/PoolЧлены Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке
Члены Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке
© REUTERS / Jewel Samad/Pool
Члены Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 22 ноя - РИА Новости. Члены СБ ООН призывают лидеров кипрских общин использовать предстоящую встречу в целях урегулирования, заявил журналистам зампостпреда Великобритании при организации Джонатан Аллен.
В четверг в Совбезе прошло обсуждение ситуации на Кипре. Ранее сообщалось, что генсек ООН Антониу Гутерреш пригласил президента Кипра Никоса Анастасиадиса и лидера турок-киприотов Мустафу Акынджи на неформальную встречу в Берлин 25 ноября с целью обсудить предстоящие шаги по кипрскому урегулированию.
"Члены СБ выражают полную поддержку продолжающимся усилиям генсека ООН и приветствовали его инициативу собрать неформальную трехстороннюю встречу с лидерам греческой и турецкой кипрских общин… 25 ноября", - сказал Аллен от лица всех членов Совбеза.
"Члены Совбеза призывают лидеров развивать имевшее место сближение и использовать эту встречу в духе компромисса для обновления политической воли и приверженности всеобъемлющему урегулированию", - добавил он.
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По его словам, страны, входящие в Совбез, призвали все стороны кипрского урегулирования "продуктивно воспользоваться предстоящим периодом".
Кипр де-факто остается разделенным с 1974 года. Турецкие вооруженные силы в ночь на 21 июля 1974 года вторглись на север Кипра и оккупировали 37% территории страны. Предлогом для вторжения стала попытка государственного переворота на Кипре 15 июля 1974 года при участии греческих военных. В оправдание оккупации Турция ссылается на международные договоры о предоставлении независимости Кипру, предусматривающие право трех стран-гарантов на вмешательство во внутренние дела Кипра и размещение небольших военных контингентов на острове.
В декабре 2016 года лидеры греков-киприотов Анастасиадис и турок-киприотов Акынджи договорились о проведении под эгидой ООН международной конференции в Швейцарии. В январе 2017 года прошла первая конференция в Монт-Пелеране, а в конце июня - начале июля вторая конференция в Кран-Монтане, но она провалилась. Греческая сторона обвиняет в срыве переговоров Турцию и ее отказ вывести оккупационные войска и отказаться от системы гарантий, дающей странам-гарантам право вмешиваться в дела Кипра. В то же время, по мнению сторон, в ходе переговоров создана новая ситуация и предпосылки для объединения острова, но следующие дискуссии должны быть лучше подготовлены.
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Антониу ГутеррешСовет Безопасности ООНКипрООНВ мире
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