Кадыров выразил соболезнования в связи со смертью члена правящей семьи ОАЭ

ГРОЗНЫЙ, 22 ноя - РИА Новости. Глава Чечни Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в четверг посетил Абу-Даби, чтобы выразить соболезнования членам правящей семьи ОАЭ в связи с кончиной брата президента этой страны шейха Султана бен Зайеда Аль Нахайяна, и передал соболезнования от президента РФ Владимира Путина

Брат президента ОАЭ Халифы бен Зайеда Аль Нахайяна - Султан, скончался в понедельник, сообщило министерство по делам президентства ОАЭ. Власти объявили трехдневный траур в стране из-за смерти члена правящей семьи.

"В четверг я прибыл в Абу-Даби, чтобы лично выразить соболезнование по случаю кончины представителя президента ОАЭ, шейха Султана бен Зайеда Аль Нахайяна. Я передал слова искреннего соболезнования от президента Российской Федерации Владимира Путина наследному принцу Абу-Даби шейху Мохаммаду бен Зайеду Аль Нахайяну", - написал Кадыров в "ВКонтакте". Главу Чечни сопровождала делегация религиозных деятелей, старейшин и членов правительства республики.

"В беседе с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мохаммадом бен Зайедом Аль Нахайаном я отметил, что чеченский народ разделяет горечь и скорбь тяжелой утраты и молится, чтобы Всевышний смилостивился над ушедшим в праведный мир нашим братом и сделал его обитателем вечного рая", - подчеркнул глава Чечни.

Султан бен Зайед, который был вторым по старшинству сыном основателя и первого президента ОАЭ шейха Зеида, умер в возрасте 64 лет. В разные годы он возглавлял различные должности в федеральном правительстве и структурах власти столичного эмирата Абу-Даби, в частности был вице-премьером в 1990 году, а потом верховным главнокомандующим вооруженными силами ОАЭ.

Он интересовался сохранением эмиратских традиций и национальных видов спорта и возглавлял клуб наследия ОАЭ. В 2009 году был назначен президентом его представителем.