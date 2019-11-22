Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-22T00:55+0300
https://ria.ru/20191122/1561436224.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155977/97/1559779763_0:0:2646:1488_1036x0_80_0_0_59fe59400708b7a4d931cb99930fe906.jpg
РИА Новости

Кадыров выразил соболезнования в связи со смертью члена правящей семьи ОАЭ

00:55 22.11.2019
35821
© РИА Новости / Алексей НикольскийГлава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров
© РИА Новости / Алексей Никольский
Глава Чечни Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 22 ноя - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в четверг посетил Абу-Даби, чтобы выразить соболезнования членам правящей семьи ОАЭ в связи с кончиной брата президента этой страны шейха Султана бен Зайеда Аль Нахайяна, и передал соболезнования от президента РФ Владимира Путина.
Брат президента ОАЭ Халифы бен Зайеда Аль Нахайяна - Султан, скончался в понедельник, сообщило министерство по делам президентства ОАЭ. Власти объявили трехдневный траур в стране из-за смерти члена правящей семьи.
"В четверг я прибыл в Абу-Даби, чтобы лично выразить соболезнование по случаю кончины представителя президента ОАЭ, шейха Султана бен Зайеда Аль Нахайяна. Я передал слова искреннего соболезнования от президента Российской Федерации Владимира Путина наследному принцу Абу-Даби шейху Мохаммаду бен Зайеду Аль Нахайяну", - написал Кадыров в "ВКонтакте". Главу Чечни сопровождала делегация религиозных деятелей, старейшин и членов правительства республики.
"В беседе с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мохаммадом бен Зайедом Аль Нахайаном я отметил, что чеченский народ разделяет горечь и скорбь тяжелой утраты и молится, чтобы Всевышний смилостивился над ушедшим в праведный мир нашим братом и сделал его обитателем вечного рая", - подчеркнул глава Чечни.
Алеппо
19 ноября, 14:42Война в Сирии
Фонд Ахмата Кадырова передал помощь в восстановленный детсад в Алеппо
Султан бен Зайед, который был вторым по старшинству сыном основателя и первого президента ОАЭ шейха Зеида, умер в возрасте 64 лет. В разные годы он возглавлял различные должности в федеральном правительстве и структурах власти столичного эмирата Абу-Даби, в частности был вице-премьером в 1990 году, а потом верховным главнокомандующим вооруженными силами ОАЭ.
Он интересовался сохранением эмиратских традиций и национальных видов спорта и возглавлял клуб наследия ОАЭ. В 2009 году был назначен президентом его представителем.
Правители других аравийских монархий направили соболезнования президенту ОАЭ и наследному принцу Абу-Даби по случаю кончины члена правящей семьи.
Генеральный директор космического агентства ОАЭ Мухаммед аль-Ахбаби
20 ноября, 18:31
ОАЭ призвали создать общеарабское космическое агентство
143110427
Обсудить 0
Владимир ПутинРамзан КадыровАбу-Даби (город)ОАЭВ мире
Рекомендуем
Трубы для строительства газопровода Северный поток — 2
В Совфеде рассказали о комичной ситуации с российским газом и Украиной
Певица Светлана Лобода
Лобода попала на постер группы Тилля Линдеманна
Медосмотр
Минздрав отложил принятие нового порядка медосмотра для водителей
Зенитный ракетный комплекс С-400
Госдеп предложил Турции избавиться от российских С-400
Кадры задержания исламистов
ФСБ задержала исламистов, готовивших свержение власти
Автомобиль Следственного комитета РФ
Жительница Дагестана утопила дочь в реке
Работа на газопроводе Ямал-Европа
Украина и Польша будут бороться за российский газ друг с другом
Пользователь Reddit с ником Rvjones55 и его отец
Американец показал, как рак до неузнаваемости изменил его отца за два года
Автозаправочная станция
Бензин, газ, электричество: эксперт посчитала, на чем дешевле ездить
Пожар в поселении Мосрентген на 44 километре МКАД. 21 ноября 2019
Площадь пожара в новой Москве достигла тысячи "квадратов"
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
Адвокат Полозов объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей
Президент РФ Владимир Путин во время поездки на поезде Иволга от Белорусского вокзала по маршруту Одинцово-Лобня Московских центральных диаметров
Путин назвал новый порядок медосмотра водителей чушью
Рабочий на газовой станции рядом с городом Боярка на Украине
Выяснилось, кто проиграл в украинско-российском газовом споре
Контролируемый Турцией контрольно-пропускной пункт на окраине города Аазаз в Сирии
Турецкие спецслужбы задержали в Сирии организатора терактов в России
Самолет Boeing 777-300ER авиакомпании Philippine Airlines, загоревшийся после вылета из Лос-Анджелеса, США. 21 ноября 2019
Горящий в небе над Лос-Анджелесом Boeing попал на видео
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:14Ученые обнаружили в метеорите частицы протопланетного льда
18:13Медведев отметил разницу в зарплатах руководства и рядовых бюджетников
18:07Медведев призвал создать условия для обновления детских учреждений
18:05Суд продлил срок задержания замглавы Росалкогольрегулирования
18:05Собянин в преддверии Дня матери вручил награды многодетным семьям
18:04МИД Швеции пожаловался, что россияне боятся посещать страну
18:00Медведев в субботу встретится Кадыровым
17:58Медведев предложил, как можно трансформировать четырехдневку
17:57Адвокат рассказал о самочувствии экстрадированного в США Буркова
17:55Пираты похитили семь моряков в Экваториальной Гвинее
17:54Итальянка 50 лет водила машину без прав, сообщили СМИ
17:53Суд по делу обвиняемого в США Буркова пройдет 21 апреля 2021 года
17:50Водителей в Москве предупредили о пробках
17:50Опрос показал, как россияне оценивают экономическую ситуацию в стране
17:47Россияне рассказали о своих самых нелепых покупках в "Черную пятницу"
17:46Обвиняемый в США в кибермошенничестве Бурков не признал вину
17:46Тамбовская учительница, избившая школьника, заплатит штраф
17:45Медведев поддержал идею создать общий чат "Единой России"
17:43Конкурс среди первичных организаций ЕР может стать регулярным
17:43Трамп заявил, что не позволил "раздавить Гонконг за 14 минут"
Лента новостейМолния