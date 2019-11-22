Суд Калифорнии поддержал Трампа вокруг ситуации с налоговой декларацией

ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Верховный суд штата Верховный суд штата Калифорния поддержал позицию сторонников президента США республиканца Дональда Трампа , которого хотели обязать раскрыть налоговые декларации для участия в выборах в 2020 году.

Соответствующую норму законодатели штата, где традиционно поддерживают демократов, приняли ранее в этом году в надежде на то, что это вынудит Трампа раскрыть свои доходы, что он отказывается делать уже несколько лет. В ответ глава местного отделения Республиканской партии Джессика Паттерсон подала иск в Верховный суд, который в четверг признал введенную в штате норму "недействительной на основе конституции Калифорнии".

Противники Трампа еще с прошлой избирательной кампании добиваются от него публикации налоговых деклараций, надеясь найти в них какие-либо нарушения. Однако политик до последнего отказывался это делать, ссылаясь на то, что не обязан. В своей настойчивости он был готов дойти до Верховного суда страны.

Тем не менее в четверг в Twitter президент пообещал, что опубликует финансовую отчетность "как-нибудь до выборов".