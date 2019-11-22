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РИА Новости

Суд Калифорнии поддержал Трампа вокруг ситуации с налоговой декларацией

00:53 22.11.2019
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Верховный суд штата Калифорния поддержал позицию сторонников президента США республиканца Дональда Трампа, которого хотели обязать раскрыть налоговые декларации для участия в выборах в 2020 году.
Соответствующую норму законодатели штата, где традиционно поддерживают демократов, приняли ранее в этом году в надежде на то, что это вынудит Трампа раскрыть свои доходы, что он отказывается делать уже несколько лет. В ответ глава местного отделения Республиканской партии Джессика Паттерсон подала иск в Верховный суд, который в четверг признал введенную в штате норму "недействительной на основе конституции Калифорнии".
Противники Трампа еще с прошлой избирательной кампании добиваются от него публикации налоговых деклараций, надеясь найти в них какие-либо нарушения. Однако политик до последнего отказывался это делать, ссылаясь на то, что не обязан. В своей настойчивости он был готов дойти до Верховного суда страны.
Тем не менее в четверг в Twitter президент пообещал, что опубликует финансовую отчетность "как-нибудь до выборов".
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Дональд ТрампВашингтон (штат)СШАВ мире
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