Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-22T00:51+0300
https://ria.ru/20191122/1561436149.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/151730/79/1517307954_0:0:2316:1303_1036x0_80_0_0_0f82e5b800827ea3da04d42ec0f7f4f3.jpg
РИА Новости

Госдеп: США "работают" с Египтом, чтобы не допустить закупок С-35

00:51 22.11.2019
967
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. США "работают" с Египтом, чтобы не допустить закупок российских самолетов Су-35, заявил журналистам в четверг высокопоставленный представитель госдепартамента США.
"Египет четко заявлял о своих потребностях в области самообороны... Мы работаем с ними, чтобы ответить на их потребности, но мы также очень прозрачно говорили им, что если они приобретут важную российскую оборонную платформу, такую как "Сухой-35", то есть Су-35, то это ставит их под угрозу того, что они уйдут на второй план в соображениях безопасности в регионе", - заявил представитель госдепа.
"Мы работаем с ними, мы до конца еще не примирили позиции, но они отчетливо понимают, чем рискуют", - добавил он. По утверждению чиновника, неназванные третьи страны тоже уговаривают Каир "не ставить под угрозу достигнутый прогресс".
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что Пентагон и госдепартамент США в совместном письме предупредили власти Египта об опасности санкций в случае приобретения российских истребителей Су-35. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о прямых угрозах американских чиновников Египту за покупку С-35 и назвала это примером агрессивного поведения. По ее словам, США пытаются убить двух зайцев: с одной стороны, навредить России и сорвать сделки, а заодно навязать зарубежным покупателям американское оружие.
Самолет Су-35С на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
15 ноября, 10:52
Египет вряд ли поддастся шантажу США и закупит Су-35, заявил эксперт
61201236
Обсудить 0
Мария ЗахароваМИД РФМинистерство обороны СШАСу-35Вашингтон (штат)СШАБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Зенитный ракетный комплекс С-400
Госдеп предложил Турции избавиться от российских С-400
Чешский президент Милош Земан
Земан считает, что НАТО "трусливо капитулировала" в Афганистане
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушков оценил апелляцию Киева на решение Дании по "Северному потоку-2"
Беспилотник
В США отметили уязвимость своих баз перед возможными атаками России и Китая
Президент США Дональд Трамп
Суд Калифорнии поддержал Трампа вокруг ситуации с налоговой декларацией
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич
РФ, Франция и ФРГ готовы помочь Киеву в выстраивании диалога с ЛНР и ДНР
Александр Вучич
Вучич прокомментировал стремление Северной Македонии войти в НАТО
Лагерь сирийских беженцев
США обвинили власти Сирии в обстреле лагеря для беженцев в Идлибе
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева высмеяла реакцию Трампа на вопрос про Украину
Труба для строительства газопровода Nord Stream 2
В американском сенате надеются санкциями задержать "Северный поток — 2"
Президент США Дональд Трамп
Трамп исключил заключение торговой сделки с Китаем на равных условиях
Зенитный ракетный комплекс С-400
Госдеп призвал Турцию отказаться от С-400
Атомный ледокол Ямал в Карском море
Минтранс прокомментировал отказ западных компаний от Севморпути
Андрей Черняков в должности президента НПО Космос
Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО "Космос" Чернякова
Александр Вучич
Вучич прокомментировал скандал с "российским шпионом" в Сербии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:14Ученые обнаружили в метеорите частицы протопланетного льда
18:13Медведев отметил разницу в зарплатах руководства и рядовых бюджетников
18:07Медведев призвал создать условия для обновления детских учреждений
18:05Суд продлил срок задержания замглавы Росалкогольрегулирования
18:05Собянин в преддверии Дня матери вручил награды многодетным семьям
18:04МИД Швеции пожаловался, что россияне боятся посещать страну
18:00Медведев в субботу встретится Кадыровым
17:58Медведев предложил, как можно трансформировать четырехдневку
17:57Адвокат рассказал о самочувствии экстрадированного в США Буркова
17:55Пираты похитили семь моряков в Экваториальной Гвинее
17:54Итальянка 50 лет водила машину без прав, сообщили СМИ
17:53Суд по делу обвиняемого в США Буркова пройдет 21 апреля 2021 года
17:50Водителей в Москве предупредили о пробках
17:50Опрос показал, как россияне оценивают экономическую ситуацию в стране
17:47Россияне рассказали о своих самых нелепых покупках в "Черную пятницу"
17:46Обвиняемый в США в кибермошенничестве Бурков не признал вину
17:46Тамбовская учительница, избившая школьника, заплатит штраф
17:45Медведев поддержал идею создать общий чат "Единой России"
17:43Конкурс среди первичных организаций ЕР может стать регулярным
17:43Трамп заявил, что не позволил "раздавить Гонконг за 14 минут"
Лента новостейМолния