Госдеп: США "работают" с Египтом, чтобы не допустить закупок С-35

"Египет четко заявлял о своих потребностях в области самообороны... Мы работаем с ними, чтобы ответить на их потребности, но мы также очень прозрачно говорили им, что если они приобретут важную российскую оборонную платформу, такую как "Сухой-35", то есть Су-35, то это ставит их под угрозу того, что они уйдут на второй план в соображениях безопасности в регионе", - заявил представитель госдепа.