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РИА Новости

Главы МИД G20 встретятся в японской Нагое

00:46 22.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ, глава делегации Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ, глава делегации Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел РФ, глава делегации Сергей Лавров. Архивное фото
НАГОЯ (Япония), 22 ноя - РИА Новости. Главы МИД стран "Группы двадцати" проведут двухдневное заседание в японской Нагое.
Согласно заявлению принимающей стороны, министры обсудят дальнейшее содействие торговле и инвестициям и связанные с цифровизацией проблемы. По словам главы внешнеполитического ведомства Японии Тосимицу Мотэги, встреча будет посвящена трем основным темам - "содействию свободной торговле, реализации целей устойчивого роста и развитию Африки".
Российскую делегацию на мероприятии возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров.
Япония завершает свое председательство в объединении. Мероприятия в рамках G20 в 2020 году пройдут в Саудовской Аравии. Саммит "двадцатки" запланирован на ноябрь следующего года в Эр-Рияде.
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В "Группу двадцати" входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Япония, Мексика, Республика Корея, ЮАР, Россия, Саудовская Аравия, Великобритания, США и ЕС. На встрече в Нагое также будут присутствовать представители приглашенных стран, которые не входят в объединение, в частности, Испании, Нидерландов и Вьетнама.
Министерская программа начнется вечером в пятницу с ужина в старейшем - с более чем 400-летней историей - ресторане Нагои Kawabun. На следующий день министры встретятся уже в официальной обстановке.
Нагоя является крупным торгово-промышленным центром Японии и четвертым по населению мегаполисом страны. Недалеко от города находится штаб-квартира автогиганта Toyota Motors и несколько заводов концерна. Префектура Айти, центром которой является Нагоя, имеет богатую историю, связанную с самураями.
Подобные международные мероприятия интересны главным образом как возможность для министров провести двусторонние встречи. Так, с большой долей вероятности за стол переговоров сядут главы МИД Японии и России. Как рассказал РИА Новости пресс-секретарь японского внешнеполитического ведомства Масато Отака, правительство Японии намерено настойчиво продолжать переговоры с Москвой для решения территориального вопроса и заключения мирного договора между двумя странами.
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"Правительство Японии, продвигая сотрудничество с РФ в широких сферах, в том числе "план сотрудничества" из восьми пунктов, намерено настойчиво продолжать переговоры с Россией в соответствии с основным курсом на решение территориального вопроса и заключение мирного договора", - пояснил Отака. При этом он подтвердил, что министр иностранных дел Японии Мотэги намерен посетить РФ в нынешнем году, если позволят обстоятельства.
Что касается других двусторонних встреч, по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в субботу состоятся переговоры российской делегации с китайскими партнерами.
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Тосимицу МотэгиСергей ЛавровЕвросоюзБольшая двадцаткаМИД Японии‎ФранцияИталияВ мире
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