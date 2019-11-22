В Твери врача отказались госпитализировать — умерла от инфаркта

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости, Мария Марикян, Мариам Кочарян. В Твери врач по лечебной физкультуре Городской больницы № 6 умерла от инфаркта — в течение всего дня ее коллеги так и не смогли определить причину недомоганий. Вместо больничной койки медработники предложили ей домашний покой. Повода отправить в стационар "не нашли". У представителей больницы иная позиция: в госпитализации врачи не отказывали, наоборот, настаивали. Местный Минздрав проводит проверки. Делом уже заинтересовались следователи.

"Ответили отказом"

Вечером 30 октября 46-летняя Нина Азизова, врач городской больницы Твери, почувствовала себя плохо. На головокружение и боли в сердце она пожаловалась дочери по телефону. "Я сразу приехала за ней на такси. Дома мы вызвали скорую", — рассказывает РИА Новости Алена Азизова. Врачи прибыли оперативно, сделали электрокардиограмму и увезли пациентку в ту самую больницу № 6, где она работала.

По словам Алены, в приемном отделении им пришлось просидеть около сорока минут. "Если бы я не стала возмущаться, прождали бы еще дольше", — уверена Алена. Терапевт, взглянув на кардиограмму, решила вызвать дежурного кардиолога. "Он находился в соседнем здании. Терапевт пошла за ним, но он отказался идти к нам. Я сама его нашла. На вопрос, почему он сразу не спустился, так и не дал внятного ответа", — продолжает Азизова.

© Фото : из личного архива Алены Азизовой Алена с мамой © Фото : из личного архива Алены Азизовой Алена с мамой

Осмотрев пациентку, кардиолог сообщил, что проблем не видит. Почему Нине Азизовой плохо, объяснить не смог и назначил на следующее утро рентген грудной клетки. "Мама не могла усидеть на кушетке — она падала. Мы просили о госпитализации. Хотели, чтобы назначили хоть какие-то лекарства. Но нам отказали", — вздыхает Алена.

"Не примут"

Азизовы вызвали такси и хотели уехать домой. Было уже около десяти вечера. "Маме стало еще хуже, и мы решили зайти в сосудистый центр — он в соседнем здании, тоже относится к шестой ГКБ". В приемном отделении знакомый невролог осмотрела больную и отправила ее на компьютерную томографию. В итоге развела руками: "Подозрений на инсульт нет, как и причин для госпитализации".

"Сказали, что по неврологии все нормально. После долгих уговоров выписать хоть какое-то лекарство, чтобы маме стало легче, медсестра вколола противоаллергическое средство супрастин. Предложили еще переночевать в одной из пустых палат, но без оформления. Мама отказалась — ведь, в случае чего, вряд ли бы ей пришли на помощь", — говорит Алена.

Затем дочь с матерью отправились домой. "Мама была очень слаба: до третьего этажа поднимались сорок минут. Живем на пятом. Она села на ступеньку, начала заваливаться назад, теряла сознание. Одной рукой я удерживала ее, другой набирала скорую, — вспоминает с дрожью в голосе Алена. — Я попросила приехать обязательно с носилками, но бригада не взяла их. Кроме того, не захотели осматривать маму на лестнице и велели обзванивать соседей, чтобы те помогли довести ее до пятого этажа! Уже было поздно, мы решили никого не тревожить. Папа был дома, он взял маму под мышки, я — за ноги, так и подняли".

© Фото : из личного архива Алены Азизовой Семья Азизовых © Фото : из личного архива Алены Азизовой Семья Азизовых

По словам Алены, врач скорой "почти двадцать минут" изучала кардиограммы и пришла к выводу, что "все из-за погоды": "Назначили десять таблеток глицина, сон и покой. И попросили написать отказ от госпитализации. Сказали: если в больнице уже отказали, то "и теперь все равно не примут".

Было около часа ночи, когда бригада скорой покинула дом Азизовых. "Мама уснула в два часа. В пять тридцать утра я проснулась от громкого крика — она кричала от боли. Мы снова вызвали скорую. Врачи, когда приехали, накинулись на нас: почему не госпитализировали? Но ведь ее так и не приняли! Медсестра побежала вниз за дефибриллятором, однако было уже поздно", — заключает Алена. Причина смерти — "постинфарктный кардиосклероз и левожелудочковая недостаточность".

"Никто не будет с ними воевать"

Алена Азизова в то же трагичное утро принесла заявление в полицию, там ей сказали, что материалы передадут в Следственный комитет. "Одиннадцатого ноября она направилась в прокуратуру Московского района города Твери. Помощник прокурора не приняла обращение, объяснив это тем, что прокуратура не занимается уголовными делами, и рекомендовала пойти в Минздрав Тверской области. Добавила, что если откажут в возбуждении дела, это можно обжаловать", — объясняет РИА Новости адвокат Азизовой Виктор Лурье. Собеседник подчеркнул, что полиция "до сих пор так и не передала документы в СК". Следователи самостоятельно инициировали проверку на основании публикаций в СМИ.

В больнице утверждают, что вопрос "недолжного оказания медицинской помощи спорный". "Мы будем стоять за своих докторов. Все обследования, которые доступны в условиях муниципальной больницы, были проведены. На момент, когда врач-кардиолог осматривал пациентку, ничего угрожающего жизни не было. В жалобе, которую подготовила Азизова, почему-то не указано, что госпитализацию ее матери предлагали, но та отказалась, — приводит свои аргументы в беседе с РИА Новости заведующий отделением кардиологии городской клинической больницы № 6 Рустам Разыграев. — Пациентку доставили к дежурному врачу, терапевт ее осмотрел, вызвал кардиолога, невролога".

Врачи из отдела кардиологии решили, что нет необходимости в экстренной госпитализации, однако предложили пойти в стационар и быть под наблюдением.

"Азизова говорит, как тяжело было ее матери подниматься по лестнице. Но ведь всего этого не было бы, если бы она согласилась на терапию! — подчеркивает Разыграев. — Это родственники нашей сотрудницы. Мы понимаем, что у них горе. Никто не будет с ними воевать. Во всем разберутся юристы".

Коллеги Нины Азизовой в глубоком шоке. "Нина девятнадцать лет проработала врачом по лечебной физкультуре в этой же больнице, где все случилось! Она была ко всем добра, ответственно подходила к любому делу, была внимательной. Очень светлый человек. Почему произошла такая несправедливость по отношению к ней в ее же родной больнице? Мы до сих пор не можем от этого отойти", — не сдерживает эмоций коллега Нины Азизовой Ольга В.

Адвокат Виктор Лурье намерен добиваться возбуждения дела по статьям УК России 124 (за неоказание помощи больному) и 293 (за халатность, повлекшую смерть). В Минздраве Тверской области РИА Новости проинформировали, что идут проверки.

"Мы до сих пор гадаем"

Случаи, когда из-за врачебной халатности погибают пациенты, — не редкость. Девятого января в Нижнем Тагиле Свердловской области умер 57-летний уральский кардиолог Андрей Карасев. Коллега вколол ему не тот антибиотик. В Центральной городской больнице № 1 Карасев проработал 36 лет.

В тот злополучный день ему удаляли фалангу пальца правой ноги. "За лезвием" должен был быть опытный хирург, но в последний момент дело поручили молодому врачу-эндоскописту.

"У него был какой-то сертификат на мелкие хирургические операции, — рассказывает РИА Новости сын Карасева Александр. — Наверное, неопытному специалисту доверили это, потому что операция была легкой. Ничто не предвещало беды. Я даже не знаю, из-за чего все так вышло: загруженность врачей, плотность приема или просто невнимательность, — мы до сих пор гадаем".

После операции лечащий врач подключил Андрея к капельнице с физраствором. Как выяснилось позже, кардиологу вкололи антибиотик цефураксин. "Этот препарат был ему противопоказан, о чем было написано в анамнезе красной ручкой", — негодует Александр. Возникла аллергическая реакция, смерть наступила молниеносно.

После трагедии начались судебные разбирательства, лечащий врач кардиолога признал вину и принес извинения семье покойного. Врачу назначили лишь штраф в размере 25 тысяч рублей. В конечном итоге дело закрыли, назвав произошедшее трагической случайностью.

По сообщениям местных СМИ, вдова Карасева Ольга Николаевна готовит гражданский иск о компенсации морального ущерба. Она перенесла сильное потрясение после кончины мужа. "Это был полный шок. Я отправила его живого девятого января на совершенно легкую операцию, а она закончилась смертью. Нелепой и безобразной смертью", — говорит РИА Новости Ольга.