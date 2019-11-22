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РИА Новости

Треки Наргиз попали в европейский топ чарт

01:28 22.11.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Наргиз Закирова
Певица Наргиз Закирова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Две композиции российской певицы Наргиз "Мама" и "Войди" попали в европейский сегмент медиаплатформы iTunes, о чем исполнительница рассказала в инстаграме.

"Треки "Mама” (Mama) и "Войди" (Enter) попали в перечень европейских топ чартов! Ну не УРА ли, товарищи?" — написала исполнительница.

Песня "Мама", написанная композитором Сергеем Кленских, вышла в конце сентября и стала первой композицией, выпущенной после расторжения контракта с продюсером Максимом Фадеевым.
В начале ноября Наргиз представила трек "Войди".
Композитор и продюсер Максим Фадеев
11 сентября, 15:34Культура
Максим Фадеев заявил, что его трек появится на всех мировых площадках
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КультураМузыкаНовости культурыМаксим ФадеевiTunes
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