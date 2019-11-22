Треки Наргиз попали в европейский топ чарт

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Две композиции российской певицы Наргиз "Мама" и "Войди" попали в европейский сегмент медиаплатформы iTunes, о чем исполнительница рассказала в инстаграме.
"Треки "Mама” (Mama) и "Войди" (Enter) попали в перечень европейских топ чартов! Ну не УРА ли, товарищи?" — написала исполнительница.
Песня "Мама", написанная композитором Сергеем Кленских, вышла в конце сентября и стала первой композицией, выпущенной после расторжения контракта с продюсером Максимом Фадеевым.
В начале ноября Наргиз представила трек "Войди".