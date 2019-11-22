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РИА Новости

Сталин в обнимку с Монро и картина Цоя. Что смотреть на выставке Vladey

08:00 22.11.2019 (обновлено: 17:10 22.11.2019)
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Аукцион современного искусства — это возможность не только купить или продать картину, но и увидеть работы, которые в ближайшие годы, скорее всего, будут скрыты от зрителей в частных коллекциях. Что смотреть на выставке осенних торгов Vladey, почему Сталин обнимает Мэрилин Монро и как рисовал Виктор Цой — в материале РИА Новости.
"Эти осенние торги коллекционеры уже называют лучшими за всю нашу историю, — говорит основатель и руководитель аукциона современного искусства Vladey Владимир Овчаренко. — Действительно, состав художников звездный, произведения — исключительные, 70 процентов — исторический материал, покупай и дари Третьяковской галерее или открывай свой музей".
Также Владимир подчеркнул тщательность отбора работ: "У меня за 30 лет работы на арт-рынке еще ни разу не было такого, чтобы через год, два, пять или десять лет покупатель вернулся с сожалениями: "Что ты мне продал… забирай обратно".
© Фото : пресс-служба аукциона Vladey

"На таких аукционах в сжатом формате обычно представлена история русского искусства последних 60-70 лет, — говорит Егор Кошелев, один из тех художников, чьи работы представлены на осенних торгах. — И предаукционные выставки оказываются шансом увидеть произведения, которые переходят из одной крупной коллекции в другую и могут пробыть там много-много лет".

Чаще всего такие выставки бесплатны, открыты для всех желающих. Так, лоты осеннего аукциона Vladey можно увидеть в Москве в фонде культуры "Екатерина" до 25 ноября включительно.

Посетители на предаукционной выставке Vladey
1 из 13

"На таких аукционах в сжатом формате обычно представлена история русского искусства последних 60-70 лет, — говорит Егор Кошелев, один из тех художников, чьи работы представлены на осенних торгах. — И предаукционные выставки оказываются шансом увидеть произведения, которые переходят из одной крупной коллекции в другую и могут пробыть там много-много лет".

Чаще всего такие выставки бесплатны, открыты для всех желающих. Так, лоты осеннего аукциона Vladey можно увидеть в Москве в фонде культуры "Екатерина" до 25 ноября включительно.

© Фото : пресс-служба аукциона Vladey
© РИА Новости / Александр Вильф

За шесть лет на Vladey продали произведения более 250 российских авторов. Эксперты рынка считают аукцион одним из ведущих в России. Так, Емельян Захаров, совладелец московской галереи современного искусства "Триумф" отмечает, что Vladey "дает возможность за очень адекватные деньги найти высочайшего качества работы, узнать новых художников".

"Это, очевидно, отличная площадка, где очень много самого разного действительно хорошего искусства", — сказал РИА Новости Емельян Захаров.

Предаукционная выставка Vladey
2 из 13

За шесть лет на Vladey продали произведения более 250 российских авторов. Эксперты рынка считают аукцион одним из ведущих в России. Так, Емельян Захаров, совладелец московской галереи современного искусства "Триумф" отмечает, что Vladey "дает возможность за очень адекватные деньги найти высочайшего качества работы, узнать новых художников".

"Это, очевидно, отличная площадка, где очень много самого разного действительно хорошего искусства", — сказал РИА Новости Емельян Захаров.

© РИА Новости / Александр Вильф
© Фото : пресс-служба аукциона Vladey

"Vladey — единственный российский аукцион, результаты которого учитываются при составлении международных рейтингов продаж", — подчеркивает эксперт арт-рынка Дмитрий Буткевич.

По его словам, Владимир Овчаренко — один из самых пассионарных операторов на арт-рынке России. "Он лет 15 назад в числе первых открыл галерею современного российского искусства за рубежом — пространство Regina в центре Лондона, стоял у истоков ярмарки Cosmoscow, недавно сделал ярмарку Da!Moscow", — уточняет эксперт.

Владимир Овчаренко и поселители предаукционной выставки Vladey
3 из 13

"Vladey — единственный российский аукцион, результаты которого учитываются при составлении международных рейтингов продаж", — подчеркивает эксперт арт-рынка Дмитрий Буткевич.

По его словам, Владимир Овчаренко — один из самых пассионарных операторов на арт-рынке России. "Он лет 15 назад в числе первых открыл галерею современного российского искусства за рубежом — пространство Regina в центре Лондона, стоял у истоков ярмарки Cosmoscow, недавно сделал ярмарку Da!Moscow", — уточняет эксперт.

© Фото : пресс-служба аукциона Vladey
© Пресс-служба аукциона VLADEY

"Композиция. Прилуки", Лидия Мастеркова, 1960–1961 годы, от 3,5 миллиона рублей

В 1950-х Лидия Мастеркова одной из первых обратилась к беспредметному искусству. "Композиция. Прилуки" — этапная и самая большая работа (130x230 сантиметров). Особый материал — ткань — вызывает ассоциации с огромными гобеленами или коврами, популярными в позднее советское время.

Лидия Мастеркова. Композиция. Прилуки, 1960–1961
4 из 13

"Композиция. Прилуки", Лидия Мастеркова, 1960–1961 годы, от 3,5 миллиона рублей

В 1950-х Лидия Мастеркова одной из первых обратилась к беспредметному искусству. "Композиция. Прилуки" — этапная и самая большая работа (130x230 сантиметров). Особый материал — ткань — вызывает ассоциации с огромными гобеленами или коврами, популярными в позднее советское время.

© Пресс-служба аукциона VLADEY
© Пресс-служба аукциона VLADEY

"Дон Кихот", Анатолий Зверев, 1982 год, от 850 тысяч рублей

Анатолий Зверев — воплощение образа бродячего неприкаянного русского гения. Благодаря известному коллекционеру Георгию Костаки Зверев еще при жизни приобрел международную известность. Герой Сервантеса был близок художнику, он рисовал Дон Кихота, начиная с 1960-х, бесконечно варьируя технику и стиль.

Анатолий Зверев. Дон Кихот, 1982
5 из 13

"Дон Кихот", Анатолий Зверев, 1982 год, от 850 тысяч рублей

Анатолий Зверев — воплощение образа бродячего неприкаянного русского гения. Благодаря известному коллекционеру Георгию Костаки Зверев еще при жизни приобрел международную известность. Герой Сервантеса был близок художнику, он рисовал Дон Кихота, начиная с 1960-х, бесконечно варьируя технику и стиль.

© Пресс-служба аукциона VLADEY
© Пресс-служба аукциона VLADEY

"Нарциссы перед зеркалом", Семен Файбисович, 1986 год, от 3,9 миллиона рублей

Семен Файбисович в 1980-х создал настоящую художественно-документальную летопись эпохи. При этом он изобрел собственную технику: делал многочисленные черно-белые фотоснимки на "Зените-В", а затем на их основе создавал реалистичные полотна.

В 1985 году Файбисович написал серию, посвященную цветам, одна из этих работ — диптих с нарциссами.

Семён Файбисович. Нарциссы перед зеркалом, 1986
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"Нарциссы перед зеркалом", Семен Файбисович, 1986 год, от 3,9 миллиона рублей

Семен Файбисович в 1980-х создал настоящую художественно-документальную летопись эпохи. При этом он изобрел собственную технику: делал многочисленные черно-белые фотоснимки на "Зените-В", а затем на их основе создавал реалистичные полотна.

В 1985 году Файбисович написал серию, посвященную цветам, одна из этих работ — диптих с нарциссами.

© Пресс-служба аукциона VLADEY
© Пресс-служба аукциона VLADEY

"Самолет", Тимур Новиков, 1988 год, от 3,5 миллиона рублей

Тимур Новиков — легендарная фигура, идейный вдохновитель целого движения в искусстве — "Новые художники". В 1980-х он отходит от живописи в сторону упрощения и начинает создавать минималистичные произведения на ткани.

Тимур Новиков. Самолет, 1988
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"Самолет", Тимур Новиков, 1988 год, от 3,5 миллиона рублей

Тимур Новиков — легендарная фигура, идейный вдохновитель целого движения в искусстве — "Новые художники". В 1980-х он отходит от живописи в сторону упрощения и начинает создавать минималистичные произведения на ткани.

© Пресс-служба аукциона VLADEY
© Пресс-служба аукциона VLADEY

"Без названия", Виктор Цой, 1988 год, 400 тысяч рублей

Виктор Цой учился в художественной школе и художественном училище, а также получил специальность "резчик по дереву" (вырезал фигурки нэцке). С 1984 года, уже как лидер группы "Кино", Цой принимал участие в выставках.

Эта работа выполнена в стилистике поп-арта и по манере близка к Энди Уорхолу — в ней использован прием раскраски фотографии. Источник работы сложно точно определить, но почти наверняка такой кадр мог быть опубликован в журнале "Огонек" или "Работница".

Виктор Цой. Без названия, 1988
8 из 13

"Без названия", Виктор Цой, 1988 год, 400 тысяч рублей

Виктор Цой учился в художественной школе и художественном училище, а также получил специальность "резчик по дереву" (вырезал фигурки нэцке). С 1984 года, уже как лидер группы "Кино", Цой принимал участие в выставках.

Эта работа выполнена в стилистике поп-арта и по манере близка к Энди Уорхолу — в ней использован прием раскраски фотографии. Источник работы сложно точно определить, но почти наверняка такой кадр мог быть опубликован в журнале "Огонек" или "Работница".

© Пресс-служба аукциона VLADEY
© Пресс-служба аукциона VLADEY

"Свобода в ночном тумане", Олег Васильев, 1991 год, от семи миллионов рублей

"Через работу памяти свет идет из прошлого и... высвечивает из мрака то, что не принадлежит минуте, что будет жить вне времени и расстояния", — говорил Олег Васильев.

В частности, это очень точное описание его картины "Свобода в ночном тумане".

Олег Васильев. Свобода в ночном тумане, 1991
9 из 13

"Свобода в ночном тумане", Олег Васильев, 1991 год, от семи миллионов рублей

"Через работу памяти свет идет из прошлого и... высвечивает из мрака то, что не принадлежит минуте, что будет жить вне времени и расстояния", — говорил Олег Васильев.

В частности, это очень точное описание его картины "Свобода в ночном тумане".

© Пресс-служба аукциона VLADEY
© РИА Новости / Александр Вильф

"Мосфильм" из цикла "Ускользающая реальность", Александр Виноградов, Владимир Дубосарский, 2014 год, от пяти миллионов рублей

Дубосарский и Виноградов показывают, как в нашей памяти и переживании прошлого интимное переплетается с социальным и коллективным.

Так, заставка "Мосфильма" может и вызывать личные воспоминания, и быть элементом опыта всего поколения.

Лот 17. Александр Виноградов, Владимир Дубосарский. Мосфильм из цикла Ускользающая реальность, 2014 холст, масло
10 из 13

"Мосфильм" из цикла "Ускользающая реальность", Александр Виноградов, Владимир Дубосарский, 2014 год, от пяти миллионов рублей

Дубосарский и Виноградов показывают, как в нашей памяти и переживании прошлого интимное переплетается с социальным и коллективным.

Так, заставка "Мосфильма" может и вызывать личные воспоминания, и быть элементом опыта всего поколения.

© РИА Новости / Александр Вильф
© РИА Новости / Александр Вильф

"Сталин и Мерлин", Леонид Соков, 2015 год, от 180 тысяч рублей

Леонид Соков — один из главных художников соц-арта 1970-х, уехавший из Москвы в Нью-Йорк и изучавший встречи и столкновения миров — советского и западного.

Среди посвященных этому мотивов в творчестве художника — совместные портреты генералиссимуса Сталина и кинозвезды Мэрилин Монро. Смысл в аллегории: одно государство действовало страхом, другое обольщением, но суть — в пропаганде своих ценностей и удержании власти.

Лот 58. Леонид Соков Сталин и Мерлин. 2015. Дерево, рельеф, ручная роспись
11 из 13

"Сталин и Мерлин", Леонид Соков, 2015 год, от 180 тысяч рублей

Леонид Соков — один из главных художников соц-арта 1970-х, уехавший из Москвы в Нью-Йорк и изучавший встречи и столкновения миров — советского и западного.

Среди посвященных этому мотивов в творчестве художника — совместные портреты генералиссимуса Сталина и кинозвезды Мэрилин Монро. Смысл в аллегории: одно государство действовало страхом, другое обольщением, но суть — в пропаганде своих ценностей и удержании власти.

© РИА Новости / Александр Вильф
© Пресс-служба аукциона VLADEY

"Слепой ангел" из проекта "Смотрящий", Александр Шишкин-Хокусай, 2017 год, от 180 тысяч рублей

Автор рассказывал: когда его в 2017 году пригласили на Триеннале российского современного искусства, он обнаружил в парке Горького полуразобранный временный павильон музея "Гараж". Художник решил поместить на крышу строения фанерные копии скульптур с крыши Эрмитажа. Так появился проект "Смотрящий".

Александр Шишкин-Хокусай. Слепой ангел из проекта Смотрящий, 2017. Фанера, акрил
12 из 13

"Слепой ангел" из проекта "Смотрящий", Александр Шишкин-Хокусай, 2017 год, от 180 тысяч рублей

Автор рассказывал: когда его в 2017 году пригласили на Триеннале российского современного искусства, он обнаружил в парке Горького полуразобранный временный павильон музея "Гараж". Художник решил поместить на крышу строения фанерные копии скульптур с крыши Эрмитажа. Так появился проект "Смотрящий".

© Пресс-служба аукциона VLADEY
© Пресс-служба аукциона VLADEY

"Алхимик в своем кабинете", Егор Кошелев, 2019 год, от 550 тысяч рублей

Картина "Алхимик в своем кабинете" написана для выставки "Косморама XVIII", прошедшей этим летом, и посвящена мыслителю Владимиру Одоевскому. При этом, по словам автора, реальный образ русского аристократа трансформировался в алхимика.

Егор Кошелев. Алхимик в своем кабинете, 2019.
13 из 13

"Алхимик в своем кабинете", Егор Кошелев, 2019 год, от 550 тысяч рублей

Картина "Алхимик в своем кабинете" написана для выставки "Косморама XVIII", прошедшей этим летом, и посвящена мыслителю Владимиру Одоевскому. При этом, по словам автора, реальный образ русского аристократа трансформировался в алхимика.

© Пресс-служба аукциона VLADEY
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КультураНью-ЙоркМэрилин МонроИосиф Сталин (Джугашвили)Галерея "Триумф"ВыставкиОвчаренко ВладимирФонд культуры "Екатерина"Энди Уорхол (Андрей Вархола)ГаражМоскваМосфильм
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