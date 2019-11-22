Сталин в обнимку с Монро и картина Цоя. Что смотреть на выставке Vladey

"На таких аукционах в сжатом формате обычно представлена история русского искусства последних 60-70 лет, — говорит Егор Кошелев, один из тех художников, чьи работы представлены на осенних торгах. — И предаукционные выставки оказываются шансом увидеть произведения, которые переходят из одной крупной коллекции в другую и могут пробыть там много-много лет".
Чаще всего такие выставки бесплатны, открыты для всех желающих. Так, лоты осеннего аукциона Vladey можно увидеть в Москве в фонде культуры "Екатерина" до 25 ноября включительно.
"На таких аукционах в сжатом формате обычно представлена история русского искусства последних 60-70 лет, — говорит Егор Кошелев, один из тех художников, чьи работы представлены на осенних торгах. — И предаукционные выставки оказываются шансом увидеть произведения, которые переходят из одной крупной коллекции в другую и могут пробыть там много-много лет".
Чаще всего такие выставки бесплатны, открыты для всех желающих. Так, лоты осеннего аукциона Vladey можно увидеть в Москве в фонде культуры "Екатерина" до 25 ноября включительно.
За шесть лет на Vladey продали произведения более 250 российских авторов. Эксперты рынка считают аукцион одним из ведущих в России. Так, Емельян Захаров, совладелец московской галереи современного искусства "Триумф" отмечает, что Vladey "дает возможность за очень адекватные деньги найти высочайшего качества работы, узнать новых художников".
"Это, очевидно, отличная площадка, где очень много самого разного действительно хорошего искусства", — сказал РИА Новости Емельян Захаров.
За шесть лет на Vladey продали произведения более 250 российских авторов. Эксперты рынка считают аукцион одним из ведущих в России. Так, Емельян Захаров, совладелец московской галереи современного искусства "Триумф" отмечает, что Vladey "дает возможность за очень адекватные деньги найти высочайшего качества работы, узнать новых художников".
"Это, очевидно, отличная площадка, где очень много самого разного действительно хорошего искусства", — сказал РИА Новости Емельян Захаров.
"Vladey — единственный российский аукцион, результаты которого учитываются при составлении международных рейтингов продаж", — подчеркивает эксперт арт-рынка Дмитрий Буткевич.
По его словам, Владимир Овчаренко — один из самых пассионарных операторов на арт-рынке России. "Он лет 15 назад в числе первых открыл галерею современного российского искусства за рубежом — пространство Regina в центре Лондона, стоял у истоков ярмарки Cosmoscow, недавно сделал ярмарку Da!Moscow", — уточняет эксперт.
"Vladey — единственный российский аукцион, результаты которого учитываются при составлении международных рейтингов продаж", — подчеркивает эксперт арт-рынка Дмитрий Буткевич.
По его словам, Владимир Овчаренко — один из самых пассионарных операторов на арт-рынке России. "Он лет 15 назад в числе первых открыл галерею современного российского искусства за рубежом — пространство Regina в центре Лондона, стоял у истоков ярмарки Cosmoscow, недавно сделал ярмарку Da!Moscow", — уточняет эксперт.
"Композиция. Прилуки", Лидия Мастеркова, 1960–1961 годы, от 3,5 миллиона рублей
В 1950-х Лидия Мастеркова одной из первых обратилась к беспредметному искусству. "Композиция. Прилуки" — этапная и самая большая работа (130x230 сантиметров). Особый материал — ткань — вызывает ассоциации с огромными гобеленами или коврами, популярными в позднее советское время.
"Композиция. Прилуки", Лидия Мастеркова, 1960–1961 годы, от 3,5 миллиона рублей
В 1950-х Лидия Мастеркова одной из первых обратилась к беспредметному искусству. "Композиция. Прилуки" — этапная и самая большая работа (130x230 сантиметров). Особый материал — ткань — вызывает ассоциации с огромными гобеленами или коврами, популярными в позднее советское время.
"Дон Кихот", Анатолий Зверев, 1982 год, от 850 тысяч рублей
Анатолий Зверев — воплощение образа бродячего неприкаянного русского гения. Благодаря известному коллекционеру Георгию Костаки Зверев еще при жизни приобрел международную известность. Герой Сервантеса был близок художнику, он рисовал Дон Кихота, начиная с 1960-х, бесконечно варьируя технику и стиль.
"Дон Кихот", Анатолий Зверев, 1982 год, от 850 тысяч рублей
Анатолий Зверев — воплощение образа бродячего неприкаянного русского гения. Благодаря известному коллекционеру Георгию Костаки Зверев еще при жизни приобрел международную известность. Герой Сервантеса был близок художнику, он рисовал Дон Кихота, начиная с 1960-х, бесконечно варьируя технику и стиль.
"Нарциссы перед зеркалом", Семен Файбисович, 1986 год, от 3,9 миллиона рублей
Семен Файбисович в 1980-х создал настоящую художественно-документальную летопись эпохи. При этом он изобрел собственную технику: делал многочисленные черно-белые фотоснимки на "Зените-В", а затем на их основе создавал реалистичные полотна.
В 1985 году Файбисович написал серию, посвященную цветам, одна из этих работ — диптих с нарциссами.
"Нарциссы перед зеркалом", Семен Файбисович, 1986 год, от 3,9 миллиона рублей
Семен Файбисович в 1980-х создал настоящую художественно-документальную летопись эпохи. При этом он изобрел собственную технику: делал многочисленные черно-белые фотоснимки на "Зените-В", а затем на их основе создавал реалистичные полотна.
В 1985 году Файбисович написал серию, посвященную цветам, одна из этих работ — диптих с нарциссами.
"Самолет", Тимур Новиков, 1988 год, от 3,5 миллиона рублей
Тимур Новиков — легендарная фигура, идейный вдохновитель целого движения в искусстве — "Новые художники". В 1980-х он отходит от живописи в сторону упрощения и начинает создавать минималистичные произведения на ткани.
"Самолет", Тимур Новиков, 1988 год, от 3,5 миллиона рублей
Тимур Новиков — легендарная фигура, идейный вдохновитель целого движения в искусстве — "Новые художники". В 1980-х он отходит от живописи в сторону упрощения и начинает создавать минималистичные произведения на ткани.
"Без названия", Виктор Цой, 1988 год, 400 тысяч рублей
Виктор Цой учился в художественной школе и художественном училище, а также получил специальность "резчик по дереву" (вырезал фигурки нэцке). С 1984 года, уже как лидер группы "Кино", Цой принимал участие в выставках.
Эта работа выполнена в стилистике поп-арта и по манере близка к Энди Уорхолу — в ней использован прием раскраски фотографии. Источник работы сложно точно определить, но почти наверняка такой кадр мог быть опубликован в журнале "Огонек" или "Работница".
"Без названия", Виктор Цой, 1988 год, 400 тысяч рублей
Виктор Цой учился в художественной школе и художественном училище, а также получил специальность "резчик по дереву" (вырезал фигурки нэцке). С 1984 года, уже как лидер группы "Кино", Цой принимал участие в выставках.
Эта работа выполнена в стилистике поп-арта и по манере близка к Энди Уорхолу — в ней использован прием раскраски фотографии. Источник работы сложно точно определить, но почти наверняка такой кадр мог быть опубликован в журнале "Огонек" или "Работница".
"Свобода в ночном тумане", Олег Васильев, 1991 год, от семи миллионов рублей
"Через работу памяти свет идет из прошлого и... высвечивает из мрака то, что не принадлежит минуте, что будет жить вне времени и расстояния", — говорил Олег Васильев.
В частности, это очень точное описание его картины "Свобода в ночном тумане".
"Свобода в ночном тумане", Олег Васильев, 1991 год, от семи миллионов рублей
"Через работу памяти свет идет из прошлого и... высвечивает из мрака то, что не принадлежит минуте, что будет жить вне времени и расстояния", — говорил Олег Васильев.
В частности, это очень точное описание его картины "Свобода в ночном тумане".
"Мосфильм" из цикла "Ускользающая реальность", Александр Виноградов, Владимир Дубосарский, 2014 год, от пяти миллионов рублей
Дубосарский и Виноградов показывают, как в нашей памяти и переживании прошлого интимное переплетается с социальным и коллективным.
Так, заставка "Мосфильма" может и вызывать личные воспоминания, и быть элементом опыта всего поколения.
"Мосфильм" из цикла "Ускользающая реальность", Александр Виноградов, Владимир Дубосарский, 2014 год, от пяти миллионов рублей
Дубосарский и Виноградов показывают, как в нашей памяти и переживании прошлого интимное переплетается с социальным и коллективным.
Так, заставка "Мосфильма" может и вызывать личные воспоминания, и быть элементом опыта всего поколения.
"Сталин и Мерлин", Леонид Соков, 2015 год, от 180 тысяч рублей
Леонид Соков — один из главных художников соц-арта 1970-х, уехавший из Москвы в Нью-Йорк и изучавший встречи и столкновения миров — советского и западного.
Среди посвященных этому мотивов в творчестве художника — совместные портреты генералиссимуса Сталина и кинозвезды Мэрилин Монро. Смысл в аллегории: одно государство действовало страхом, другое обольщением, но суть — в пропаганде своих ценностей и удержании власти.
"Сталин и Мерлин", Леонид Соков, 2015 год, от 180 тысяч рублей
Леонид Соков — один из главных художников соц-арта 1970-х, уехавший из Москвы в Нью-Йорк и изучавший встречи и столкновения миров — советского и западного.
Среди посвященных этому мотивов в творчестве художника — совместные портреты генералиссимуса Сталина и кинозвезды Мэрилин Монро. Смысл в аллегории: одно государство действовало страхом, другое обольщением, но суть — в пропаганде своих ценностей и удержании власти.
"Слепой ангел" из проекта "Смотрящий", Александр Шишкин-Хокусай, 2017 год, от 180 тысяч рублей
Автор рассказывал: когда его в 2017 году пригласили на Триеннале российского современного искусства, он обнаружил в парке Горького полуразобранный временный павильон музея "Гараж". Художник решил поместить на крышу строения фанерные копии скульптур с крыши Эрмитажа. Так появился проект "Смотрящий".
"Слепой ангел" из проекта "Смотрящий", Александр Шишкин-Хокусай, 2017 год, от 180 тысяч рублей
Автор рассказывал: когда его в 2017 году пригласили на Триеннале российского современного искусства, он обнаружил в парке Горького полуразобранный временный павильон музея "Гараж". Художник решил поместить на крышу строения фанерные копии скульптур с крыши Эрмитажа. Так появился проект "Смотрящий".
"Алхимик в своем кабинете", Егор Кошелев, 2019 год, от 550 тысяч рублей
Картина "Алхимик в своем кабинете" написана для выставки "Косморама XVIII", прошедшей этим летом, и посвящена мыслителю Владимиру Одоевскому. При этом, по словам автора, реальный образ русского аристократа трансформировался в алхимика.
"Алхимик в своем кабинете", Егор Кошелев, 2019 год, от 550 тысяч рублей
Картина "Алхимик в своем кабинете" написана для выставки "Косморама XVIII", прошедшей этим летом, и посвящена мыслителю Владимиру Одоевскому. При этом, по словам автора, реальный образ русского аристократа трансформировался в алхимика.