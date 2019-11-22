Сталин в обнимку с Монро и картина Цоя. Что смотреть на выставке Vladey

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"На таких аукционах в сжатом формате обычно представлена история русского искусства последних 60-70 лет, — говорит Егор Кошелев, один из тех художников, чьи работы представлены на осенних торгах. — И предаукционные выставки оказываются шансом увидеть произведения, которые переходят из одной крупной коллекции в другую и могут пробыть там много-много лет".

Чаще всего такие выставки бесплатны, открыты для всех желающих. Так, лоты осеннего аукциона Vladey можно увидеть в Москве в фонде культуры "Екатерина" до 25 ноября включительно.