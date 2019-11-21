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Республика Мордовия
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РИА Новости

Глава Мордовии проинспектировал строительство детсада в поселке Ромоданово

19:34 21.11.2019
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкГлава Республики Мордовия Владимир Волков
Глава Республики Мордовия Владимир Волков
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 ноя - РИА Новости. Глава Мордовии Владимир Волков проверил, как ведется строительство детского сада в поселке Ромоданово, сообщает пресс-служба правительства региона.
Детсад возводится в рамках реализации национальных проектов "Образование" и "Демография", стоимость объекта составляет 121, 9 миллиона рублей, из которых 73 миллиона - средства федерального бюджета и 48,9 миллиона рублей - республиканского.
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"Детский сад рассчитан на 160 мест, в том числе на ясельные группы. В Мордовии идет активная работа над созданием ясельных мест. В общей сложности до 2021 года в республике их будет создано более двух тысяч, что позволит ликвидировать очередность для детей в возрасте до трех лет. При этом дошкольные учреждения будут строиться, прежде всего, в сельской местности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что помимо Ромоданова, детские сады строят в поселке Комсомольский, Больших Березниках, Дубенках, Белозерье, Пензятке. В Саранске идет строительство детсадов на улице Титова, в поселках Луховка и Ялга.
"Строительные работы садика в Ромоданове находятся сейчас в завершающей стадии. Строители заканчивают благоустройство территории, а также ведут внутренние отделочные работы. Детский сад планируется сдать до конца 2019 года", - говорится в сообщении.
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В ходе осмотра глава республики обратил внимание на то, что в здании, рассчитанном на 160 детей, выходов гораздо больше, чем в новых 240-местных дошкольных учреждениях Саранска. "Я прошу детально разобраться в этом вопросе. Если это особенности проекта, то их можно посчитать избыточными, ведь они влекут за собой удорожание объекта, причем немалое. На такие моменты нужно обращать внимание еще в стадии подготовки проекта", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Волкова.
Также глава Мордовии предостерег представителей компании-подрядчика от нарушения строительных технологий при укладке асфальта, чтобы потом не пришлось все переделывать.
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Республика МордовияВладимир Волков (политик)МордовияОбщество
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