Пилоты аварийно севшего в поле А321 поблагодарили Путина за награды

"Большая честь находиться здесь сегодня, в Кремле, и в этой торжественной обстановке получить высокую награду из рук президента РФ. Данная награда не только моя заслуга, это признание слаженных действий всего нашего экипажа и благодарность за труд всех тех, кто обучил нас этому делу. Я испытываю большую гордость и вдохновение для дальнейшего служения нашей Отчизне. Мы благодарны Всевышнему, нашим родителям и нашим близким за поддержку", - сказал Юсупов во время вручения государственной награды в четверг в Кремле.