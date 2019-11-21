Пилоты аварийно севшего в поле А321 поблагодарили Путина за награды

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Дамир Юсупов и Георгий Мурзин - командир и второй пилот аварийно севшего в Подмосковье самолета Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии", удостоившиеся звания Героя России, поблагодарили президента РФ Владимира Путина за высокие госнаграды, пообещали и дальше служить Родине и обеспечивать безопасность полетов.
"Большая честь находиться здесь сегодня, в Кремле, и в этой торжественной обстановке получить высокую награду из рук президента РФ. Данная награда не только моя заслуга, это признание слаженных действий всего нашего экипажа и благодарность за труд всех тех, кто обучил нас этому делу. Я испытываю большую гордость и вдохновение для дальнейшего служения нашей Отчизне. Мы благодарны Всевышнему, нашим родителям и нашим близким за поддержку", - сказал Юсупов во время вручения государственной награды в четверг в Кремле.
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"Уважаемый Владимир Владимирович, для меня огромная честь получить звание Героя России, столь высокую оценку нашей работы. В дальнейшем буду совершенствовать свои профессиональные навыки и обеспечивать безопасность выполнения полетов", - сказал Мурзин.
Инцидент, который СМИ назвали "чудом в кукурузном поле", произошел 15 августа. Лайнер с 226 пассажирами вылетел из аэропорта "Жуковский" и на высоте 20-30 метров столкнулся со стаей чаек, которые забили воздухозаборники, из-за чего двигатели стали барахлить. В этой ситуации пилоты приняли решение сажать самолет в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать, хотя баки были полными. За медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей.
Эвакуацией из салона после посадки руководили бортпроводники "Уральских авиалиний" Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко и Яна Ягодина, они были награждены орденами Мужества. Аварийный самолет сажали командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин, 16 августа президент РФ Владимир Путин присвоил им звания Героев России.
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