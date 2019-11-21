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РИА Новости

Мединский не знает, будут ли "разводить" фильмы в новогодние праздники

16:44 21.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкМинистр культуры РФ Владимир Мединский во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Министр культуры РФ Владимир Мединский во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Глава Минкультуры РФ Владимир Мединский заявил, что у ведомства есть полномочия "развести" в новогодние праздники премьеры российских и иностранных однотипных фильмов, но он "не в курсе", будет ли это делаться в этом году.
По его словам, новогодние праздники – традиционно время премьер лучших российских фильмов.
"Я не помню ни одного прецедента, чтобы искусственно снимались иностранные релизы новых фильмов. Если они будут мешать российским фильмам, то в соответствии с полномочиями, которые есть у Минкультуры, однотипные фильмы мы имеем право раздвигать по времени. Но прецедентов я не помню", - сказал Мединский журналистам.
На уточняющий вопрос, рассматривается ли сейчас вопрос такого разведения фильмов Мединский ответил, что он "не в курсе".
Министр культуры РФ Владимир Мединский
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2020020
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КультураМинистерство культуры РФВладимир МединскийРоссия
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