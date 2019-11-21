Мединский не знает, будут ли "разводить" фильмы в новогодние праздники

"Я не помню ни одного прецедента, чтобы искусственно снимались иностранные релизы новых фильмов. Если они будут мешать российским фильмам, то в соответствии с полномочиями, которые есть у Минкультуры, однотипные фильмы мы имеем право раздвигать по времени. Но прецедентов я не помню", - сказал Мединский журналистам.