Тамбовские власти помогли достроить еще один многоквартирный дом

ТАМБОВ, 21 ноя – РИА Новости. Глава администрации Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в четверг вручил ключи от квартир дольщикам достроенного на средства областного бюджета третьего корпуса проблемного дома по улице Интернациональная в центре Тамбова, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

Застройщик не смог выполнить взятые на себя обязательства, был введен в эксплуатацию только первый корпус дома. Благодаря вмешательству региональной власти, строительство объекта было возобновлено с участием ООО "АИЖК Строй" в сентябре 2018 года, привлечена подрядная организация ООО "ЭнергоСтройКомплект".

"В январе текущего года Александр Никитин и полпред президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев встретились с инициативной группой дольщиков, обещав им содействие в достройке дома. В целом из регионального бюджета на эти цели выделили более 140 миллионов рублей. В результате удалось решить проблемы 174 участников долевого строительства. Летом новоселье справили дольщики второго корпуса. К Новому году ремонт в своих квартирах начнут делать жители третьего, стоимость достройки которого составила около 75 миллионов рублей", - сказал представитель пресс-службы.

Никитин подчеркнул на церемонии, что в области прикладываются все усилия для того, чтобы проблемных домов становилось меньше.

"По каждому проблемному объекту мы разработали дорожную карту. Мы рассчитываем, что мощным подспорьем в этой работе будет подписанное соглашение с Фондом защиты прав граждан - участников долевого строительства. Благодаря этому документу Тамбовская область, в числе первых регионов страны, уже в этом году получит средства на завершение строительства еще трех проблемных объектов", - приводит пресс-служба слова Никитина.

По видеоконференцсвязи новоселов поздравил полпред президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев. "В нашей стране делается все возможное, чтобы проблема обманутых дольщиков ушла с повестки дня. Я признателен региональным властям, строителям – всем, кто помогал эту проблему решить", - сказал он.