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Тамбовская область
2019-11-21T16:33+0300
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РИА Новости

Тамбовские власти помогли достроить еще один многоквартирный дом

16:33 21.11.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВходная дверь квартиры в новостройке
Входная дверь квартиры в новостройке
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ТАМБОВ, 21 ноя – РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в четверг вручил ключи от квартир дольщикам достроенного на средства областного бюджета третьего корпуса проблемного дома по улице Интернациональная в центре Тамбова, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Застройщик не смог выполнить взятые на себя обязательства, был введен в эксплуатацию только первый корпус дома. Благодаря вмешательству региональной власти, строительство объекта было возобновлено с участием ООО "АИЖК Строй" в сентябре 2018 года, привлечена подрядная организация ООО "ЭнергоСтройКомплект".

"В январе текущего года Александр Никитин и полпред президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев встретились с инициативной группой дольщиков, обещав им содействие в достройке дома. В целом из регионального бюджета на эти цели выделили более 140 миллионов рублей. В результате удалось решить проблемы 174 участников долевого строительства. Летом новоселье справили дольщики второго корпуса. К Новому году ремонт в своих квартирах начнут делать жители третьего, стоимость достройки которого составила около 75 миллионов рублей", - сказал представитель пресс-службы.

Никитин подчеркнул на церемонии, что в области прикладываются все усилия для того, чтобы проблемных домов становилось меньше.
"По каждому проблемному объекту мы разработали дорожную карту. Мы рассчитываем, что мощным подспорьем в этой работе будет подписанное соглашение с Фондом защиты прав граждан - участников долевого строительства. Благодаря этому документу Тамбовская область, в числе первых регионов страны, уже в этом году получит средства на завершение строительства еще трех проблемных объектов", - приводит пресс-служба слова Никитина.
По видеоконференцсвязи новоселов поздравил полпред президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев. "В нашей стране делается все возможное, чтобы проблема обманутых дольщиков ушла с повестки дня. Я признателен региональным властям, строителям – всем, кто помогал эту проблему решить", - сказал он.
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В пресс-службе добавили, что в 2019 году были достроены и введены в эксплуатацию три проблемных многоквартирных дома в Тамбове. Еще один дом в Тамбове готовится к вводу в эксплуатацию – по улице Карла Маркса, 171. Кроме того, в 2019 году были возобновлены работы по пяти проблемным и потенциально проблемным объектам в областном центре, до конца текущего года планируется возобновить работы еще по трем адресам.
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Тамбовская областьОбщество
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