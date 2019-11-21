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РИА Новости

МИД прокомментировал невыдачу Британией виз российским журналистам

16:27 21.11.2019 (обновлено: 16:46 21.11.2019)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В ситуации с невыдачей Британией виз российским журналистам важно помнить о принципе взаимности, его никто не отменял, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее источник в Москве сообщил РИА Новости, что в 2019 году официальный Лондон отказал в визе нескольким российским журналистам, это явное нарушение их прав. По его словам, речь шла о "работавших и направлявшихся на работу в Великобританию собкорах". Он добавил, что одному из них виза не была продлена, второму - не выдана. Причины британские власти не объяснили, добавил собеседник агентства.
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"Мы подтверждаем, что российским журналистам британские власти не выдали визы", - сказала Захарова на брифинге.
Она пояснила, что одному постоянному корреспонденту, который базировался в Лондоне и работал как журналист, не продлили визу, и он не смог работать, а второму не выдали въездную визу и он не смог приехать в Лондон в качестве собственного корреспондента.
"Мы получали вопросы, в том числе относительно наших ответных действий. Вы прекрасно понимаете, что этот принцип (взаимности - ред.) никто не отменял. И не надо потом подавать дело так, что Россия не выдала британским журналистам визы, или отозвала визы, или чинит какие-то препятствия. Никаких препятствий британским журналистам никто не чинил и не собирался это делать, но принцип взаимности никто, еще раз повторю, не отменял", - резюмировала официальный представитель МИД РФ.
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Мария ЗахароваМИД РФВеликобританияРоссияВ мире
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