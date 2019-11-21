МИД прокомментировал невыдачу Британией виз российским журналистам

"Мы получали вопросы, в том числе относительно наших ответных действий. Вы прекрасно понимаете, что этот принцип (взаимности - ред.) никто не отменял. И не надо потом подавать дело так, что Россия не выдала британским журналистам визы, или отозвала визы, или чинит какие-то препятствия. Никаких препятствий британским журналистам никто не чинил и не собирался это делать, но принцип взаимности никто, еще раз повторю, не отменял", - резюмировала официальный представитель МИД РФ.