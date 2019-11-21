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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2019-11-21T16:20+0300
https://ria.ru/20191121/1561421653.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/156072/31/1560723111_0:58:2960:1723_1036x0_80_0_0_826b97980e377e03d4c87e70afd06258.jpg
РИА Новости

В МИД оценили текущую ситуацию в Венесуэле

16:20 21.11.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Москва отмечает снижение активности уличных протестов в Венесуэле, сожалеет, что США по-прежнему поддерживают нелегитимного самопровозглашенного главу государства Хуана Гуаидо, популярность которого падает, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"По текущей ситуации в Венесуэле. Она остается напряженной, есть, правда, и обнадеживающие элементы. Недавно там прошли уличные акции противоборствующих сторон. Они, к счастью, обошлись без серьезных инцидентов. Мы обратили внимание, что заметно снизилось количество митингующих со стороны оппозиции", - заявила она.
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По словам Захаровой, в Вашингтоне "упорно игнорируют позитивные изменения, которые имеют место в переговорах правительства и оппозиции Венесуэлы".
"Из-за дефицита идей инструменты свержения законного правительства остаются прежними: ужесточение односторонних противоправных мер, неотступная поддержка теряющего популярность Гуаидо, продолжение антимадуровской пропагандистской кампании, подрывная работа внутри страны", - заявила она.
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Захарова особо отметила подход ряда западных СМИ к освещению ситуации в стране.
"Особую озабоченность, конечно, вызывает абсолютно необъективный подход, который строится по принципу двойных стандартов, ряда средств массовой информации в освещении ситуации в странах латиноамериканского региона", - добавила дипломат.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоМария ЗахароваНиколас МадуроМИД РФВенесуэлаРоссияВ мире
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