В МИД оценили текущую ситуацию в Венесуэле

"По текущей ситуации в Венесуэле. Она остается напряженной, есть, правда, и обнадеживающие элементы. Недавно там прошли уличные акции противоборствующих сторон. Они, к счастью, обошлись без серьезных инцидентов. Мы обратили внимание, что заметно снизилось количество митингующих со стороны оппозиции", - заявила она.