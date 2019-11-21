Губернатор Ставрополья назвал точки роста региона в 2019 году

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров назвал точки роста и прорыва региона в текущем году на пресс-конференции, прошедшей на площадке МИА "Россия сегодня".
Главным проектом года губернатор края назвал программу "Дети", в рамках которой осуществляется соцподдержка детей по самым разным направлениям.
"Это модернизация детских садов и школ, развитие дополнительного образования, создание "точек роста"… Мы хотим вырастить своего нобелевского лауреата, своего чемпиона мира по хоккею, своих лидеров в самых разных областях, а без развития образования это невозможно", - подчеркнул глава региона.
В числе прорывов года он назвал и ряд промышленных достижений.
"Мы перешли к промышленному производству хлопка. Начали строительство высокомощной ветровой электростанции. Получили решение совета по капвложениям нашего партнера – компании "Лукойл" по строительству крупного газохимического завода. И сегодня уверенно говорим, что к 2024-2025 году этот завод будет работать", - рассказал Владимиров журналистам.
По его словам, в этом году в экономику региона удалось привлечь 200 миллиардов рублей инвестиций.
"И в следующем году мы вложим дополнительные 30 миллиардов ко всем инвестициям за счет своего производства. Впервые за много лет мы привлекли американские деньги - построили, наверное, лучший завод по производству семян кукурузы и семечки на территории России. Вложили 4,6 миллиарда рублей. У завода появились заказы на воспроизводство семян наших сельхозпроизводителей - объемы очень высокие", - отметил глава региона.
Большим достижением в области сельского хозяйства губернатор назвал программу применения орошения.
"Около пяти тысяч гектаров площади охвачено орошением в первый год. Мы привлекли миллиард в орошение сельского хозяйства края. И на будущий год сделаем орошение уже 14 тысяч гектаров, а это уверенная жизнь сельского хозяйства края", - подчеркнул глава.
Владимиров также отметил успехи края в сфере туризма.
"Первый год событийного туризма, слава богу, удался. В среднем к нам приезжает отдыхать до 1 миллиона 200 тысяч человек. Только Фестиваль фейерверков привлек 300 тысяч человек! "Крылья России", Фестиваль воздушных шаров, два кинофестиваля, "Музыкальная осень Ставрополья"… Срок проведения Праздника молодого вина мы увеличили до пяти дней, нарастив еще количество туристов, которые приезжают на Кавказские Минеральные Воды. Это большое достижение", - сказал губернатор.