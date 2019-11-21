Губернатор Ставрополья назвал точки роста региона в 2019 году

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Губернатор . Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров назвал точки роста и прорыва региона в текущем году на пресс-конференции, прошедшей на площадке МИА "Россия сегодня".

Главным проектом года губернатор края назвал программу "Дети", в рамках которой осуществляется соцподдержка детей по самым разным направлениям.

"Это модернизация детских садов и школ, развитие дополнительного образования, создание "точек роста"… Мы хотим вырастить своего нобелевского лауреата, своего чемпиона мира по хоккею, своих лидеров в самых разных областях, а без развития образования это невозможно", - подчеркнул глава региона.

В числе прорывов года он назвал и ряд промышленных достижений.

"Мы перешли к промышленному производству хлопка. Начали строительство высокомощной ветровой электростанции. Получили решение совета по капвложениям нашего партнера – компании "Лукойл" по строительству крупного газохимического завода. И сегодня уверенно говорим, что к 2024-2025 году этот завод будет работать", - рассказал Владимиров журналистам.

По его словам, в этом году в экономику региона удалось привлечь 200 миллиардов рублей инвестиций.

"И в следующем году мы вложим дополнительные 30 миллиардов ко всем инвестициям за счет своего производства. Впервые за много лет мы привлекли американские деньги - построили, наверное, лучший завод по производству семян кукурузы и семечки на территории России. Вложили 4,6 миллиарда рублей. У завода появились заказы на воспроизводство семян наших сельхозпроизводителей - объемы очень высокие", - отметил глава региона.

Большим достижением в области сельского хозяйства губернатор назвал программу применения орошения.

"Около пяти тысяч гектаров площади охвачено орошением в первый год. Мы привлекли миллиард в орошение сельского хозяйства края. И на будущий год сделаем орошение уже 14 тысяч гектаров, а это уверенная жизнь сельского хозяйства края", - подчеркнул глава.

Владимиров также отметил успехи края в сфере туризма.