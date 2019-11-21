Лавров проведет встречу с замглавы МИД Китая 25 ноября

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров 25 ноября встретится с первым заместителем министра иностранных дел Лю Юйчэном, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
"25 ноября министр иностранных дел Сергей Лавров примет первого заместителя министра иностранных дел КНР", - заявила Захарова на брифинге в четверг.
Она добавила, что в этот же день в Москве состоятся консультации первого заместителя министра иностранных дел России Владимира Титова с китайским коллегой. Также состоятся встречи и переговоры с российскими заместителями министра Игорем Моргуловым и Андреем Руденко.
"В ходе предстоящих контактов стороны обменяются мнениями о текущем состоянии двусторонних отношений и, конечно, путях дальнейшего углубления внешнеполитической координации России и Китая. Встречи, переговоры и контакты будут весьма насыщенными", - отметила Захарова.