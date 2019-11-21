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РИА Новости

СЖР уделит внимание закону о о признании физлиц иноагентами

15:43 21.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкОфис "Союза журналистов России"
Офис Союза журналистов России
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Офис "Союза журналистов России". Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Союз журналистов России (СЖР) будет уделять максимальное внимание реализации закона, который позволит признавать физические лица иностранными агентами, сообщил РИА Новости секретарь СЖР Тимур Шафир.
Государственная дума в четверг приняла закон, согласно которому, в частности, иноагентами могут быть признаны физлица, сотрудничающие со СМИ-иноагентом и получающие финансирование из-за рубежа.
"Хотелось бы отметить, что на это будет обращаться очень большое внимание и общественных организаций, и Союза журналистов России, и всех прочих. Сама процедура, которая прописана в законе, является достаточно сложной. В законе прописано, что решение по каждому случаю будут принимать два органа: министерство иностранных дел и министерство юстиции. Здесь любая попытка какого-то произвольного решения, неправомерного решения будет находиться под очень серьезным контролем и вниманием не только этих структур. Безусловно, мы будем уделять этому максимальное внимание", – рассказал Шафир.
Секретарь СЖР также призвал понимать, что эти сложные меры во многом являются зеркальным ответом на признание иностранными агентами российских журналистов и СМИ, в частности, из Russia Today и Sputnik.
"Ситуация, естественно, сложная. И в ходе ее развития она будет требовать максимального общественного и профессионального внимания", – добавил Шафир.
Президент России Владимир Путин в ноябре 2017 года подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Согласно тексту закона, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Изменения были внесены в статью 6 закона "О средствах массовой информации". Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом.
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