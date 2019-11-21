СЖР уделит внимание закону о о признании физлиц иноагентами

"Хотелось бы отметить, что на это будет обращаться очень большое внимание и общественных организаций, и Союза журналистов России, и всех прочих. Сама процедура, которая прописана в законе, является достаточно сложной. В законе прописано, что решение по каждому случаю будут принимать два органа: министерство иностранных дел и министерство юстиции. Здесь любая попытка какого-то произвольного решения, неправомерного решения будет находиться под очень серьезным контролем и вниманием не только этих структур. Безусловно, мы будем уделять этому максимальное внимание", – рассказал Шафир.