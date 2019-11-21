Исламские ученые обсудили проблемы в сфере религиозных правил для семьи

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Представители исламских центров России и СНГ на двухдневном семинаре в культурном центре "ДАР" рассмотрели вопросы никаха (венчания) и развода среди мусульман, обратив внимание на отсутствие единых канонов в данной сфере, сообщил РИА Новости муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.

"На сегодняшний день мы нуждаемся в Совете, который бы объединил централизованные религиозные организации, занимался рассмотрением конкретных вопросов и принятием решений по ним", - привел муфтий Москвы слова главы Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ шейха Равиля Гайнутдина.

Аляутдинов отметил, что прибывшие на заседание Совета представители исламских организаций Казани, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и других регионов, задали острые вопросы по темам бракосочетания и развода в исламской общине.

"На многие вопросы до сих пор нет единого, адекватного, канонически выверенного ответа. Поэтому нам важно выработать стандартные правила, по которым нужно действовать в том или ином случае. Каждое мнение в нашем Совете учитывается и принимается во внимание", - сказал муфтий Аляутдинов.

Он сказал, что также есть потребность в обмене опытом с международными советами улемов.

"Мы благодарны уважаемому доктору Магди Ашуру из Египта, за участие в нашем заседании. Это очередной шаг к сотрудничеству и к совершенствованию методов работы Совета. Для нас было полезно ознакомиться с современной практикой подготовки и издания богословских заключений Домом фетв Египта", - отметил Аляутдинов, добавив, что эту мысль подтвердил и муфтий Гайнутдин.