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Религия и мировоззрение
2019-11-21T15:33+0300
https://ria.ru/20191121/1561419384.html
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РИА Новости

Исламские ученые обсудили проблемы в сфере религиозных правил для семьи

15:33 21.11.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОткрытие молельных комнат в Бутырском следственном изоляторе
Открытие молельных комнат в Бутырском следственном изоляторе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Представители исламских центров России и СНГ на двухдневном семинаре в культурном центре "ДАР" рассмотрели вопросы никаха (венчания) и развода среди мусульман, обратив внимание на отсутствие единых канонов в данной сфере, сообщил РИА Новости муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.
"На сегодняшний день мы нуждаемся в Совете, который бы объединил централизованные религиозные организации, занимался рассмотрением конкретных вопросов и принятием решений по ним", - привел муфтий Москвы слова главы Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ шейха Равиля Гайнутдина.
Аляутдинов отметил, что прибывшие на заседание Совета представители исламских организаций Казани, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и других регионов, задали острые вопросы по темам бракосочетания и развода в исламской общине.

"На многие вопросы до сих пор нет единого, адекватного, канонически выверенного ответа. Поэтому нам важно выработать стандартные правила, по которым нужно действовать в том или ином случае. Каждое мнение в нашем Совете учитывается и принимается во внимание", - сказал муфтий Аляутдинов.

Он сказал, что также есть потребность в обмене опытом с международными советами улемов.
"Мы благодарны уважаемому доктору Магди Ашуру из Египта, за участие в нашем заседании. Это очередной шаг к сотрудничеству и к совершенствованию методов работы Совета. Для нас было полезно ознакомиться с современной практикой подготовки и издания богословских заключений Домом фетв Египта", - отметил Аляутдинов, добавив, что эту мысль подтвердил и муфтий Гайнутдин.
"Совет улемов создавался с целью подготовка религиозных материалов и заключений для оказания методической и иной помощи в работе имам-хатыбов. Сегодня Совет – это не только место, где рассматриваются актуальные вопросы, но и площадка для обмена опытом и единения", - заключил муфтий.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеНижний НовгородИльдар АляутдиновМоскваРоссияОбщество
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