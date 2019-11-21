В ЛНР назвали причину досрочного открытия моста на КПП "Станица Луганская"

ЛУГАНСК, 21 ноя - РИА Новости. Досрочное открытие моста на КПП Досрочное открытие моста на КПП "Станица Луганская" в Донбассе провели из-за угрозы провокаций со стороны националистических подразделений, заявил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.

В среду президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Станице Луганской на несколько дней раньше запланированной даты открыли мост. По данным Народной милиции ЛНР , в ночь на среду в район Станицы Луганской прибыли бойцы Добровольческого украинского корпуса запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор"*, чтобы сорвать открытие моста. В этот же день президент Украины прибыл к линии соприкосновения на КПП "Станица Луганская" и проанонсировал церемонию открытия восстановленного пролета моста через два-три дня. Через час после его отъезда мост был открыт для движения.

"Такое срочное открытие моста состоялось прежде всего в связи с тревогой Зеленского о возможных провокациях со стороны националистов, которые попросту могли сорвать мероприятие. Для исключения наращивания сил и средств нацбатов в данном районе, а также невозможности планирования антиправительственных акций с их стороны, Зеленским было принято решение открыть мост без уведомления и ранее установленного срока", - пояснил Филипоненко.

Он добавил, что, по данным Народной милиции ЛНР, к приехавшим в ночь на 20 ноября в населенный пункт Валуйское бойцам "Правого сектора"* прибыло подкрепление в числе еще пяти человек.

"В связи с данными обстоятельствами, мы не исключаем проведения ряда провокационных действий со стороны агрессивно настроенных и неуправляемых украинской властью националистов", - дополнил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР.

В 2015 году в результате боевых действий был разрушен мост через Северский Донец на пункте пропуска "Станица Луганская". Самопровозглашенная ЛНР и Киев договорились о ремонте моста на КПП "Станица Луганская". С 1 августа начались работы по разминированию перед ремонтом моста. Позже ЛНР обвинила Киев в затягивании процесса начала ремонта моста.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР , которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.