Ставропольский край вложил 10 млрд рублей в программу развития детства

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Губернатор Владимир Владимиров назвал главной задачей правительства Ставропольского края поддержку и развитие детей, отметив, что в программу развития детства уже вложено более 10 миллиардов рублей.
"Поддержка будущего развития, а именно поддержка детей, это та самая главная задача, которую правительство Ставропольского края поставило перед собой... Максимальные вложения, которые сегодня мы делаем, это уже сумма больше 10 миллиардов рублей, это направление только в развитие детства", - сказал он на пресс-конференции "Ставропольский край: точка роста юга России".
Как отметил губернатор, программа развития детства очень большая и многомодульная, включает в себя вопросы детского отдыха и модернизации школ и детских садов. Особое внимание, сказал он, уделяется обеспечению безопасности учебных заведений, в 2020 году на эти цели будет выделено 100 миллионов рублей.
Кроме того, Владимиров обратил внимание на важность развития молодежных движений - в этом году будет создано 70 "точек роста", где можно будет получать допкомпетенции.