Ставропольский край вложил 10 млрд рублей в программу развития детства

"Поддержка будущего развития, а именно поддержка детей, это та самая главная задача, которую правительство Ставропольского края поставило перед собой... Максимальные вложения, которые сегодня мы делаем, это уже сумма больше 10 миллиардов рублей, это направление только в развитие детства", - сказал он на пресс-конференции "Ставропольский край: точка роста юга России".