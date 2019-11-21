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РИА Новости

Госдума ждет предложений для выполнения поручений Путина по "Арктик СПГ-2"

15:13 21.11.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Госдума поручила трем своим экономическим комитетам совместно с правительством РФ подготовить предложения для создания инфраструктуры под поставки СПГ с нового арктического проекта "Новатэка" во исполнение поручений главы государства. Такое решение депутаты приняли при утверждении федерального бюджета на 2020-2022 годы.
В документе говорится о необходимости "подготовить предложения, направленные на безусловное выполнение" поручений президента РФ от 5 ноября 2019 года о развитии Северного морского пути и реализации проекта "Арктик СПГ-2" в рамках диверсификации поставок сжиженного газа по рынкам сбыта.
В том числе должны быть реализованы три инфраструктурных проекта, необходимых для увеличения грузопотока до 80 миллионов тонн по восточному маршруту Севморпути к 2024 году и своевременного вывоза продукции, производимой в рамках реализации проекта "Арктик СПГ-2": строительство терминала "Утренний" в морском порту Сабетта, реконструкция морского канала Обской губы и строительство морских перегрузочных комплексов в Камчатском крае и Мурманской области.
"Новатэк" в настоящее время реализует проект производства сжиженного природного газа "Арктик СПГ-2", у компании также есть действующее производство "Ямал СПГ". По оценкам "Новатэка", его проекты обеспечат загрузку Северного морского пути к середине 2020-х годов в 46,5 миллиона тонн из общего плана в 80 миллионов тонн. Для этого необходимо строительство объектов инфраструктуры, перечисленных Госдумой.
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Ранее в ноябре газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщала, что глава "Новатэка" Леонид Михельсон направил обращение президенту РФ Владимиру Путину с просьбой выделить 20 миллиардов рублей на создание морского терминала по перевалке СПГ на Камчатке. Как писала газета в начале октября, правительство так и не смогло в течение года найти средства на этот терминал, и сейчас этот проект не включен в бюджет на 2020-2022 годы.
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Северный морской путьГосдума РФНоватэкВладимир ПутинЭкономика
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