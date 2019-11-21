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РИА Новости

Что внутри у Петра: рассказываем про конструкцию известного памятника

15:09 21.11.2019
1878
Громадную фигуру Петра I видно издалека: кусочек Петербурга появился в Москве в конце 90-х. Конструкция памятника строилась с запасом в 100 лет, но несмотря на это, каждую неделю ее осматривают. Заглянем внутрь?
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Москва
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