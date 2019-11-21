2019-11-21T15:09+0300
2019-11-21T15:09+0300
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Что внутри у Петра: рассказываем про конструкцию известного памятника
Громадную фигуру Петра I видно издалека: кусочек Петербурга появился в Москве в конце 90-х. Конструкция памятника строилась с запасом в 100 лет, но несмотря на это, каждую неделю ее осматривают. Заглянем внутрь?